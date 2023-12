Juliana Paes - Paulo Belote / TV Globo

Juliana Paes Paulo Belote / TV Globo

Publicado 09/12/2023 13:52 | Atualizado 09/12/2023 13:54

Rio - Juliana Paes, de 44 anos, será a homenageada no "Pipoca da Ivete", da TV Globo, neste domingo. No quadro "TBT do Pipoca", a atriz vai recordar sua reação ao ver Antonio Fagundes pela primeira vez nos Estúdios Globo, depois de conferir um depoimento do veterano sobre ela.

"Eu passei por ele e baixei a cabeça, com vergonha", contou a artista, que também recebeu mensagens especias de Rodrigo Lombardi, Agatha Moreira, além da irmã, dos pais, marido e filhos.

Quem também marca presença no programa é Toni Garrido. O cantor fará um dueto com Ivete na canção "Onde Você Mora", sucesso do grupo Cidade Negra.

Já Aílton Graça se junta Toni e Juliana Paes no quadro "Enganation". O trio vai acompanhar apresentação das candidatas, que sobem ao palco para um cover da cantora baiana, e tentarão descobrir verdadeira dona voz.

Meu Namorado é Melhor



Neste domingo acontece a semifinal do ‘Meu Namorado é Melhor’. Os namorados Rafael Chagas, Edu Alves e Deco Morais soltam a voz enquanto suas respectivas namoradas Uildenaires Sampaio, com 14 mil reais na bolsa; Preta, com 80 mil acumulados, e Luh, com 11 mil, têm o desafio de pensar bem em como dividir a grana fazendo suas apostas. Os namorados abrem as apresentações cantando juntos a música ‘Que Sorte a Nossa’, de Maheus e Kauan.