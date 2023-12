Repórter Juliane Massaoka, do 'Encontro', retorna ao local onde sofreu tentativa de assalto - Reprodução/TV Globo

Repórter Juliane Massaoka, do 'Encontro', retorna ao local onde sofreu tentativa de assaltoReprodução/TV Globo

Publicado 11/12/2023 14:57

Rio - A repórter Juliane Massaoka retornou, nesta segunda-feira (11), à Avenida Paulista, na altura em que sofreu uma tentativa de assalto, na última sexta-feira, em uma entrada ao vivo no "Encontro" , da TV Globo. Sincera, a jornalista revelou a aflição por voltar ao local onde estava quando um ciclista tentou puxar o celular de sua mão.

fotogaleria

"Continuo um pouco assustada. Confesso que voltar aqui ao lugar onde tudo aconteceu é esquisito, fico com uma sensação de alerta", contou a repórter, em interação com Patrícia Poeta.

Ju Massaoka mostrou ter adotado uma proteção "extra", carregando o celular em uma capa com uma alça amarrada ao corpo para evitar outra tentativa de roubo. "Já consegui ver um policiamento mais ostensivo na região e me senti um pouquinho mais segura. Estou com a equipe também, com segurança, o que faz com que eu me sinta mais respaldada", afirmou ela.

Na última sexta-feira, Juliane fazia uma reportagem sobre o aniversário da Avenida Paulista, no mesmo episódio em que o "Encontro" exibiu outra matéria abordando a violência em grandes cidades brasileiras. Durante sua entrada ao vivo, a câmera registrou o momento em que um ciclista veio por trás da jornalista para tentar arrancar o celular que ela segurava na mão esquerda. Depois do susto, a repórter usou o Instagram para compartilhar um desabafo sobre a situação.

"Difícil descrever o sentimento, talvez um misto de impotência com tristeza e medo. Mas isso não pode nos paralisar. Graças a Deus esse assaltante não estava armado e o segurança foi ágil, segurou o cara e só soltou quando viu que eu estava inteira e com o celular na mão. Que sorte eu tive!", declarou ela. "Infelizmente, tem dias em que a violência se impõe e a gente fala dela, denuncia, na esperança de ver mudanças", afirmou Juliane, que aproveitou para tranquilizar aqueles que demonstraram preocupação acerca de sua segurança.

"Pra quem se preocupou: eu e equipe estamos bem, com todos os nossos pertences e já voltamos à TV Globo em total segurança. Prontos pra voltar ao batente e fazer o que a gente ama. Espero cada vez mais realizar esse trabalho contando boas histórias, mas sempre que for necessário, assuntos pesados serão denunciados também", finalizou.