Com Ingrid Guimarães e Lázaro Ramos, ’O Primeiro Natal do Mundo’ está disponível no Prime Video - Divulgação

Com Ingrid Guimarães e Lázaro Ramos, ’O Primeiro Natal do Mundo’ está disponível no Prime VideoDivulgação

Publicado 13/12/2023 07:00 | Atualizado 13/12/2023 09:44

Rio - E se o Natal como conhecemos sumisse dos calendários ao redor do mundo? Ingrid Guimarães e Lázaro Ramos respondem a pergunta com a nova comédia "O Primeiro Natal do Mundo", disponível no Prime Video. O filme conta a história de uma família mista que redescobre o significado das festas natalinas quando o feriado deixa de existir misteriosamente. Ao longo da trama, o público tem a oportunidade de rever costumes e valores relacionados à festividade, enquanto acompanha uma aventura que promete muitas risadas para pais e filhos.

fotogaleria

A ideia de produzir um longa-metragem com a temática natalina surgiu logo no início da parceria de Lázaro e Ingrid com a plataforma de streaming da Amazon, quando ambos assinaram contratos de exclusividade. "Desde que a gente chegou no Prime, cada um tinha um projeto de Natal. Coincidentemente, a gente se juntou para contar essa história", conta o ator. "Eu acho que é um filme em que a gente tem oportunidade de renovar valores e votos. O filme fala muito sobre a formação dessa nova família, sobre se encontrar, sobre o perdão. E deu a chance também da gente fazer uma comédia", afirma ele, que interpreta Pepê (Lázaro Ramos), um professor de história, viúvo e pai de duas meninas.

Enquanto isso, Ingrid surge na pele da chef de cozinha Tina, uma mulher divorciada e mãe de dois meninos, que assume o papel de "multitarefas" durante as comemorações de fim de ano. A atriz conta que precisou lutar para construir sua personagem de maneira que as brasileiras se vissem nas telinhas: "Foi uma batalha diária! Eu queria muito fazer um personagem que as mulheres se identificassem. O Natal do dia a dia da mulher é muito pior do que para a maioria", dispara a artista.

"Tem muitos pais que são os donos da família, mas, na maior parte do Brasil, a gente sabe que são as mães que mandam na casa. Eu trabalho pra caramba no Natal, e olha que eu tenho muita ajuda. Eu que recebo (a família) na minha casa. Eu tenho irmãs que me ajudam, por exemplo, na ceia. A gente divide o trampo. Mas, no núcleo familiar, sou eu que monto a árvore, minha filha entra, fica dois minutos, e vai embora. Meu marido coloca a estrela em cima. Eu que penso no amigo oculto, nos presentes, em todo mundo em volta que trabalha comigo, porque eu adoro fazer um carinho. Então, o Natal para a mulher é um trabalhão e eu quis muito bater na tecla de fazer esse personagem para que as mulheres se identificassem", explica Guimarães.

No primeiro filme natalino brasileiro do Prime Video, Pepê e Tina vivem seu primeiro Natal desde que decidiram ficar juntos. No entanto, a véspera caótica leva uma das crianças a desejar que a data desapareça e o pedido é atendido. Quando todas as pessoas ao redor da família Pinheiro Lima parecem ter esquecido a data comemorada em 25 de dezembro, cabe a eles recriarem o feriado e suas tradições. É quando a síndica e empresária Silvana, vivida por Fabiana Karla, entra em cena com o propósito de ajudar o casal, mas acaba fortalecendo apenas o viés comercial da festa.

Indo na contramão de sua personagem, a humorista revela sua ideia ambiciosa que gostaria de implementar no feriado, enfatizando a importância das relações humanas: "Acho que a gente devia trazer algumas pessoas que não iriam ter ceia, e fazer um Natal especial. O Natal tem essa coisa de agregar, mas acho que a gente podia ter uma coisa organizada, assim como a cartinha do Natal dos Correios, a gente podia pegar pessoas para fazerem parte desse rolê", sugere Fabiana.

Gravado no Rio de Janeiro, o filme dirigido por Susana Garcia e Gigi Soares foi rodado em março deste ano, antecipando o clima natalino para o elenco, que ainda traz nomes como Igor Jansen, Theo Matos, Valen Gaspar e Yasmin Londuik, e participação especial de Rafael Infante. "As filmagens foram em clima de Natal, um clima super família, de amor, união, alegria, diversão. E é muito gostoso, né? É muito puro fazer filme de Natal, ainda mais com tanta criança e adolescente. Foi uma delícia", conta Ingrid. "Só faltou a gente levar rabanada, mas o cheiro do Natal estava todo ali", completa Fabiana.