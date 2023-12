India Amarteifio e Corey Mylchreest como rainha Charlotte e rei George, em série da Netflix - Reprodução / Internet

Publicado 27/12/2023 07:57

Rio - O ano de 2023 foi repleto de inúmeros lançamentos de sucesso no audiovisual, sobretudo, de séries de TV. Obras originalmente produzidas pelas plataformas de streaming, como Netflix, Globoplay e HBO Max ganharam espaço nas casas dos espectadores e ainda deram o que falar na web. Nestes 365 dias, o público aproveitou para maratonar produções como "The Last of Us" — recentemente indicada ao Globo de Ouro de 2024 —, 'Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton', 'Os Outros', 'The Idol', 'João sem Deus: A Queda de Abadiânia', 'Todo Dia a Mesma Noite', 'Elite', 'Depois da Cabana' e 'Vale o Escrito'. Confira abaixo os detalhes sobre os destaques deste ano.

The Last of Us

"The Last of Us" é uma série distópica original do HBO Max, criada no ano de 2023. A obra é baseada em uma franquia de jogos de videogame, que levam o mesmo nome, e narra a história de uma pandemia devastadora para raça humana, provocada por um vírus capaz de transformar pessoas em canibais por intermédio de uma simples mordida dos infectados. Após fazer um enorme sucesso, a série garantiu a indicação do ator Pedro Pascal, que interpreta Joel, um dos personagens principais, ao Globo de ouro de 2024, na categoria "Melhor Ator em Série Dramática".

Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton

"Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton" é um spin-off, ou seja, uma produção derivada da série "Bridgerton". A trama acompanha a jornada da rainha Charlotte — interpretada pela atriz Golda Rosheuvel na fase adulta e India Armateifio na juventude — e retrata sua ascensão à monarquia britânica, além do começo de seu romance com Rei George (Corey Mylchreest) e sua amizade com Lady Danbury (Adjoa Andoh), uma das personagens mais queridas pelos fãs da série original.

Os Outros

Produção original do Globoplay, "Os Outros" traz importantes nomes da teledramaturgia brasileira, como Adriana Esteves e Milhem Cortaz, para fazer uma reflexão sobre as consequências da intolerância nas relações cotidianas. Ambientada na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, a série foca na história de dois diferentes casais, que não conseguem chegar a um acordo após tentar apartar a briga dos próprios filhos, envolvendo até mesmo outros moradores do condomínio onde vivem em seus conflitos.

The Idol

Criada por Abel Tesfaye, mais conhecido como The Weeknd, além de igualmente protagonizada por ele e Lily-Rose Depp, filha de Johnny Depp, "The Idol" foi uma das séries mais comentadas nas redes sociais em 2023. A produção do HBO Max conta a história de uma jovem cantora, chamada Jocelyn, que lida com problemas de saúde mental ao enfrentar a perda de sua mãe e tenta reerguer-se no âmbito artístico, mas acaba se envolvendo com o problemático Tedros, dono de uma boate. Apesar de bastante assistida, a série não obteve um bom retorno do público e foi envolvida em inúmeras polêmicas acerca da sexualização de mulheres, sendo cancelada após apenas cinco episódios.

Elite

A sétima temporada de "Elite", série espanhola original da Netflix, deu o que falar ao contar com a participação da cantora Anitta, responsável por interpretar Jéssica, uma das professoras da escola Las Encinas. Na obra, que está no ar desde 2018, a dona do hit "Envolver" dá aula de defesa pessoal aos alunos e ajuda a personagem Sara (Carmen Arrufat) a se defender de Raúl (Álex Pastrana), seu namorado abusivo.

João sem Deus: A Queda de Abadiânia

A série do Globoplay retrata a queda do império de João de Deus, líder religioso acusado de cometer centenas de crimes sexuais na cidade de Abadiânia, em Goiás. Protagonizada por Marco Nanini, a história é contada sob o olhar das irmãs Cecília (Karine Teles) e Carmem (Bianca Comparato). A primeira, uma das vítimas do homem, já a segunda, sua leal funcionária. Na trama, Cecília tenta fazer de tudo para resgatar a irmã mais nova e, assim, mostrar a ela o verdadeiro passado do líder religioso.

Todo dia a Mesma Noite

Baseada no livro de mesmo nome, escrito pela jornalista Daniela Arbex, a série "Todo dia a Mesma Noite" retrata o incêndio da Boate Kiss, que ocorreu em 2013, no Rio Grande do Sul, e foi responsável pela morte de 242 jovens. A obra acompanha a história dos impactados pelo episódio através de diferentes pontos de vista, expõe as consequências enfrentadas pelos sobreviventes e denuncia a negligência dos empresários que comandavam o local.

Depois da Cabana

Série alemã que conquistou inúmeros espectadores, "Depois da Cabana" está disponível na Netflix e é baseada no romance "Dear Child", da escritora Romy Hausmann. A obra conta os desafios enfrentados na vida de Lena (Kim Riedle), uma mulher que, após viver por mais de uma década em cativeiro, decide fugir com os filhos Hannah, de 12 anos, e Jonathan, de 8. Após a fuga, entretanto, os problemas de Lena não diminuem, apenas se tornam mais complexos com a descoberta de que seu rapto pode estar relacionado a outros crimes.

Vale o Escrito

Série documental produzida pelo Globoplay, "Vale o Escrito" traz a história do Jogo do Bicho no estado do Rio de Janeiro, através da narração feita por Pedro Bial. A obra retrata as famílias que dominam a cena do jogo, que é ilegal, e sustentam o Carnaval carioca há dezenas de anos. No desenrolar, a trama ainda aborda as brigas internas destes grupos pelo poder, além de fraudes, traições, prisões e, até mesmo, assassinatos.

Reportagem da estagiária Esther Almeida sob supervisão de Tábata Uchoa