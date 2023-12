Luis Miranda - Globo/Lucas Teixeira

Publicado 13/12/2023 11:34

Rio - O "BBB" começa dia 8 de janeiro, na TV Globo, com muitas novidades. Luis Miranda chega ao elenco do reality show em 2024 com o quadro “Big Babado”, que promete comentar os últimos acontecimentos da casa.

O humorista conta que está empolgado e fala sobre a expectativa de entrar para o time do reality. “É um quadro ousado e uma baita responsabilidade! Quero levar o público comigo nas minhas sensações. A gente vai falar do que estará acontecendo na casa. Essa é a pauta: a realidade”.



Marcos Veras é outro novo integrante do time do "BBB 24" com o inédito "Vamo invadir sua casa”. Estreante no "BBB", Veras assume que é fã e assistiu a todas as edições do reality: “Quando começa e, durante meses, o 'BBB' toma conta das redes sociais, das conversas com os amigos, com a família. Os quadros e as provas são muito divertidos e desafiadores. É um super entretenimento. Estou sempre ligado”, comenta ele, que comemora a chegada à atração. “Estou muito feliz por participar pela primeira vez como integrante de um programa consolidado e querido pelos brasileiros”, destaca.



As redes sociais farão parte importante da conversa que gira em torno do reality show. A voz do público vai ganhar destaque no quadro que lança um olhar divertido para as histórias criadas sobre o confinamento. É o “Fanfic Brasil”, onde quem manda são os apaixonados por "BBB". Um novo “O Brasil Tá Vendo”, desta vez pelo olhar de quem faz o "BBB" conversar com todo mundo.



O "BBB 24" tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho. O reality estreia dia 8 de janeiro.