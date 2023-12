Ana Furtado interpretou a Drica Tiririca em ’Caça Talentos’ (1996) - Reprodução da internet

Publicado 13/12/2023 15:31

Rio - Ana Furtado, de 50 anos, participou do programa "Manhã do Ronnie", da RedeTV!, nesta quarta-feira (13), e falou sobre os desafios que enfrentou no início de sua carreira. Em bate-papo com Ronnie Von, a apresentadora relembrou o período em que atuou na série "Caça Talentos" (1996), marcando seu primeiro papel fixo na teledramaturgia.

"Comecei a achar que eu não tinha talento para aquilo, que não era o meu lugar. Voltava para casa todo dia chorando até que um dia acordei e falei: ‘Não pode ser assim, tenho que trabalhar e fazer isso buscando a minha maior felicidade. Não posso achar que eu não sou capaz, tenho que tentar, me esforçar e encarar isso'", declarou Ana, que interpretou a Drica Tiririca na trama estrelada por Angélica.

Depois de quase 30 anos na frente das câmeras, Ana destacou que considera o "É de Casa" como o projeto mais importante de sua carreira até hoje. "Me foi dada a missão de falar o que eu gostaria, o que me dava prazer, [exercitar] minha expertise. E do zero comecei a criar quadros, ideias. Então, com certeza, agora posso dizer que foi um momento de realização profissional depois de tudo o que construí", afirmou ela, que passou sete anos no comando da atração, antes de encerrar seu contrato com a Globo.

Além disso, a mulher de Boninho também conversou com o apresentador sobre a vitória na luta contra o câncer de mama: "Quando você se depara com um diagnóstico tão terrível quanto esse, a rede de apoio é fundamental. Então, eu passei mais de cinco anos resistindo até superar o câncer de mama descoberto em 2018. Os livros foram fundamentais para minha cura, foram grandes amigos e suporte", refletiu a famosa.