André Gonçalves vence a prova do fazendeiro e escapa da 12ª roça - Reprodução

Publicado 14/12/2023 07:37 | Atualizado 14/12/2023 07:38

Rio - O ator André Gonçalves venceu a última prova do fazendeiro, nesta quarta-feira, e se escapou da 12ª roça de "A Fazenda 15". No entanto, André não terá os privilégios do fazendeiro na reta final do programa e poderá ser votado normalmente na 13ª roça e também não indicará ninguém para a berlinda.

A apresentadora Adriane Galisteu informou as regras para o último fazendeiro. "Suas únicas tarefas serão delegar as funções e desempatar a próxima votação, caso seja necessário", disse.

Com isso, Cezar Black, Radamés, Tonzão e WL estão na roça. Dois deles serão eliminados nesta quinta-feira (14). Na sexta (15), haverá uma prova especial com os oito peões restantes. A prova será em dupla e as duplas perdedoras irão direto para a roça. Depois disso, os oito peões votam para definir a quinta pessoa a ir para a berlinda.

No sábado (16), haverá uma eliminação dupla. Na segunda (18), começa a votação para definir os quatro finalistas entre os seis peões restantes. Na terça (19), duas pessoas serão eliminadas e os quatro finalistas serão definidos. Na quarta (20), acontecerá a festa final e o início da votação para definir o vencedor. Na quinta (21), acontecerá a grande final e o público conhecerá o vencedor de "A Fazenda 15".