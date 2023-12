Geraldo Luis e Marlene Mattos gravam em praia do Rio - Reprodução Internet

Geraldo Luis e Marlene Mattos gravam em praia do RioReprodução Internet

Publicado 14/12/2023 08:35

Rio - O apresentador Geraldo Luís e a diretora Marlene Mattos gravaram em uma praia do Rio, nesta quarta-feira. Os dois estão a todo vapor com os preparativos para a estreia do programa "Geral do Povo", na RedeTV!. A atração tem data de estreia prevista para o dia 7 de janeiro.

"Nosso dia junto e nossa primeira gravação juntos! Marlene Mattos fico feliz de vê-la em ação e nos conduzindo a essa jornada de muito trabalho. Sua voz de comando, criação e parceria. Vamos lá… Só começando para a estreia do nosso domingo em janeiro na tela da RedeTV!. Que história linda gravei hoje. Voltando a ajudar o povo e dando voz a eles", disse o apresentador.

Com direção-geral de Marlene Mattos, o "Geral do Povo" promete emocionar, envolver e inspirar o telespectador. Embalado por histórias reais, a cada edição, o público acompanhará um programa diferente, com muitas surpresas e novidades.