Ju Massaoka se prepara para mais um desafio no 'Mais Você'Tatiana Martins / Divulgação

Publicado 17/12/2023 07:00 | Atualizado 17/12/2023 17:37

Rio - A repórter curitibana Juliane Massaoka, mais conhecida como Ju Massaoka, está ganhando cada vez mais destaque na TV e realizando um de seus grandes sonhos profissionais: trabalhar na área de variedades e entretenimento. A jornalista comanda o quadro "Feed da Ana", no "Mais Você", da Globo, em que informa à apresentadora Ana Maria Braga e ao público de casa tudo o que está bombando na internet, gerando momentos divertidíssimos nos estúdios do programa.

"O 'Feed da Ana' só existe porque minha relação com a Ana já era boa e espontânea na época em que eu trabalhava nos bastidores. Ela abriu as portas para mim e faz questão de me orientar e ajudar sempre. Me aconselha, me ajuda e, principalmente, a gente ri muito juntas. Acho que essa é a melhor parte, temos uma relação muito divertida e leve", afirma.

E agora Ju se prepara para mais um desafio, já que a partir de janeiro de 2024 ela vai estar ao lado de Jimmy McManis, mais conhecido como Jimmy Ogro, também no "Mais Você". "O quadro do Jimmy já existe, mas será minha estreia nele. Estarei ao lado de um cara incrível, descobrindo um lugar também incrível do Brasil", comemora.

Início da carreira

Juliane Massaoka sempre sonhou em ser jornalista e, depois de se formar no Paraná, ela trabalhou em afiliadas da Globo, até que veio para o Rio de Janeiro. Mas a repórter não caiu de paraquedas na telinha e precisou dar um "passo para trás" na carreira, atuando em um cargo na área técnica da emissora, mas sempre visando chegar no entretenimento.

"Sempre quis ser jornalista e a reportagem é uma paixão. Depois de me formar em Curitiba, minha cidade natal, eu fiz algumas coisas na área, nas afiliadas da Globo do Paraná e do Rio Grande do Sul. Também trabalhei como repórter de turismo em uma editora de revistas. Minha trajetória no 'Mais Você' começou quando dei um passo pra trás na carreira e aceitei um cargo na área da técnica, na TV Globo, no Rio de Janeiro. Minha ideia era entrar na empresa e tentar chegar a alguma posição na área de conteúdo. Mas essa trajetória foi bem mais longa do que eu imaginava. Fiquei na tecnologia de 2014 a 2020 e tentei processos seletivos para vagas na produção de conteúdo e assistente de direção e nada dava certo", relembra.

Com as negativas, Ju quase desistiu e foi morar no Canadá, país de seu marido, Patrick. No entanto, seus planos foram frustrados por conta da pandemia da covid-19. E foi justamente neste período que surgiu a sua grande chance.

"Decidi mudar de rumo e morar no Canadá, país do meu marido. Pedi demissão em janeiro de 2020, mas meu chefe da época me pediu para esperar até o fim do 'BBB', em abril, e eu aceitei. Nisso aconteceu a pandemia, as fronteiras entre países se fecharam e a possibilidade de ir pra lá não existia mais. Fiquei por aqui e segui com meu cargo na tecnologia, mas sempre oferecendo pautas para os programas de variedades, até que a diretora do 'Mais Você' resolveu me dar a oportunidade de gravar uma das reportagens que eu tinha sugerido — justamente sobre casais que ficaram separados por conta da pandemia. Era pra ser apenas uma participação especial, mas deu tão certo que o diretor do núcleo resolveu me testar como repórter e aqui estou até hoje", alegra-se.

Desde então, Ju Massaoka conquistou carinho do público e já conta com mais de 188 mil seguidores no Instagram. "A vida mudou um pouco, recebo o carinho das pessoas na rua e isso é muito gostoso. Adoro poder encontrar as pessoas e conversar, saber o que elas gostam de ver, o que esperam. Essa troca é muito rica", afirma.

Ascendência Japonesa

Ju Massaoka tem ascendência asiática e seus avós por parte de mãe são sua principal ligação com o Japão. A repórter comemora o fato de a televisão de uma forma geral estar mais inclusiva. "Graças a Deus estamos vivendo um momento de maior inclusão e posso ocupar um espaço que não costumava ser ocupado por descendentes de asiáticos como eu", afirma a jornalista, que nunca sofreu preconceito.

"Não digo que já sofri preconceito, mas já passei por situações desagradáveis por falta de conhecimento das pessoas em relação ao que é ser uma brasileira com essa ascendência. Muitos acham que eu tenho a obrigação de saber tudo sobre o Japão, falar a língua… ou então não sou 'de verdade'. Por outro lado, também acham que não sou brasileira o 'suficiente'. O lado positivo é que com o espaço que tenho, posso ajudar a quebrar esses estereótipos", dispara.

Lipedema

Foi em uma das pautas do "Mais Você" que Ju Massaoka descobriu ser portadora de Lipedema, uma doença que causa acúmulo de gordura nos membros, como as pernas, por exemplo. Agora, a repórter fala sobre o assunto nas redes sociais e busca ajudar outras mulheres que também tenham sido diagnosticadas com a doença.

"O Lipedema afeta todo o tecido conjuntivo do corpo e é caracterizado por um excesso de gordura nos membros, no meu caso, as pernas. No início, foi difícil lidar com o diagnóstico de uma doença que não tem cura e exige mudanças grandes de rotina para ser controlada. Mas depois de um tempo eu entendi que o diagnóstico só me trouxe mais esclarecimentos e informações sobre algo que eu já tinha e a partir de agora tenho a chance de me cuidar melhor", inicia.

"Da mesma forma que eu tive acesso à informação, quero ajudar outras mulheres a se entenderem melhor e buscarem mais saúde. Como é uma doença que causa acúmulo de gordura, tem a parte estética envolvida também. A gente vive numa sociedade que associa gordura a desleixo, falta de força de vontade, preguiça. E não é nada disso, por isso é importante que a gente forme uma comunidade de apoio pra que possamos apoias umas às outras", completa a jornalista, que gosta de se cuidar, mas não se considera vaidosa.

"Eu gosto de me cuidar, mas não vivo em função disso. Meus cuidados maiores são tentar manter a qualidade do sono, comer bem, beber muita água e praticar exercícios físicos. Mas nem todos os dias consigo equilibrar todos esses pilares, e está tudo certo. Amo ter minha rotina de skin care e cuidados com o cabelo também", revela.

Maternidade

Recentemente, Juliane Massaoka, que está prestes a completar 34 anos — ela faz aniversário na próxima quinta-feira (21) — revelou que congelou óvulos. A repórter conta que sempre sonhou em ser mãe, mas que resolveu adiar um pouco esse plano. "Sonho muito (com a maternidade), mas não agora. Eu acho a maternidade uma das coisas mais fantásticas que podem acontecer na vida de alguém, participar da formação de outro ser humano, vê-lo se desenvolver deve ser mágico. Mas é também uma responsabilidade enorme, por isso resolvi adiar um pouco esse plano".

Realizações

Nesta reta final do ano, a jornalista se sente realizada. "Foi um ano de adaptações. Mudei para São Paulo em dezembro de 2022, então este ano foi para me estabelecer na cidade, criar novos vínculos, trabalhar muito. Me sinto muito realizada, pois esse movimento rendeu frutos, sinto meu espaço profissional crescendo e a vida pessoal com laços importantes fortalecidos", analisa Juliane, que espera que 2024 seja um ano "leve".

"Espero que seja um ano leve, de muitas realizações e também com espaço para surpresas. Se tudo na minha vida tivesse acontecido conforme o planejado, eu não estaria onde estou hoje. Então jogo energias positivas pro universo e aceito o que vier de volta", finaliza.