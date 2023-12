Astrid Fontenelle se emociona com mensagem de Maria Bethânia em despedida do programa ’Saia Justa’, do GNT - Reprodução / GNT

Rio - Astrid Fontenelle, de 62 anos, se emocionou ao receber uma homenagem da cantora Maria Bethânia, de 77, durante sua despedida do "Saia Justa", nesta quarta-feira. A apresentadora, que já havia anunciado sua saída do programa após 11 anos no comando da atração, não conteve as lágrimas ao receber a mensagem especial da amiga.

"Aqui é a Bethânia para lhe cumprimentar pelo tempo no 'Saia Justa' com brilho e tanto entusiasmo. Agora só falta a gente marcar a cerveja gelada no calor do verão [risos]", declarou a artista, o que fez Astrid cair no choro.

"A Maria Bethânia canta a minha vida, então, ter meu trabalho reconhecido por Maria Bethânia... Tudo valeu a pena. Eu vou tomar essa cerveja com você!", disse a apresentadora, aos prantos.

Por fim, Astrid Fontenelle tranquilizou os fãs ao dizer que, apesar de sair do "Saia Justa", continuará trabalhando. "O que não falta em mim é vontade! Muita gente pode pensar 'ah, ela já tem 62 anos, tem cabelo branco. Isso é aposentadoria?' De jeito nenhum, é apenas um novo recomeço", garantiu ela, que encerrou seu último programa cantando a música "Saúde", de Rita Lee.