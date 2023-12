Ivete Sangalo é surpreendida pelo marido, Daniel Cady - Paulo Belote / TV Globo

Publicado 14/12/2023 13:47

Rio - A emoção vai rolar solta no último programa da segunda temporada do "Pipoca da Ivete", da TV Globo, neste domingo. A apresentadora será homenageada no "TBT do Pipoca" e irá conferir depoimentos de amigos e familiares. Ela ainda se surpreenderá com a chegada inesperada do marido, Daniel Cady, no palco. O momento especial será conduzido pela jornalista Renata Capucci, convidada do programa ao lado do cantor Michel Teló e da atriz Deborah Secco.

Já no quadro "Aquela Força", Ivete conhecerá Lua, uma jovem de 16 anos e moradora da comunidade dos Tabajaras, no Rio de Janeiro, que lidera projetos que facilitam o acesso das pessoas à leitura.



Ainda neste domingo, a segunda temporada do reality ‘Meu Namorado É Melhor’ chega na etapa final com representantes da região nordeste na disputa pelo prêmio: Rafael Chagas e Uildenaires Sampaio, da Bahia; e Edu Alves e Preta, de Pernambuco. A dupla de cantores abre o programa cantando com Ivete a música ‘Sina’, de Djavan. Enquanto Rafa e Uil chegam à final com 21 mil reais na bolsa para fazer a aposta, Edu e Preta acumularam 160 mil reais para a última aposta da competição. Uma das duplas pode deixar o programa com o dobro do valor acumulado.