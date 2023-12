The Chosen estreia nesta segunda-feira no SBT - Divulgação / SBT

Publicado 14/12/2023 14:51

Rio - A série “The Chosen – Os Escolhidos” chega às telas do SBT a partir da próxima segunda-feira (18). A primeira temporada da série, que se tornou um sucesso mundial, será exibida até o dia 22 deste mês, às 22h30.

Com um roteiro profundo e categórico e uma megaprodução, "The Chosen" permite que o público conheça de perto a vida de Jesus (Jonathan Roumie) e de seus discípulos escolhidos, tais quais dão nome a série. Uma narrativa contada a partir do ponto de vista daqueles que conviveram com Jesus, em relação aos acontecimentos bíblicos.

Escrita, dirigida e produzida pelo diretor Dallas Jenkins, The Chosen foi produzida por meio de financiamento coletivo e tem o objetivo de atingir sete temporadas. A quarta temporada estreia nos Estados Unidos em fevereiro de 2024, e no Brasil em março. A produção da série já está aceitando doações para financiar a quinta temporada.



Os episódios de “The Chosen – Os Escolhidos” têm mais de 600 milhões de visualizações em 175 países. No Brasil, a série ganha sua primeira exibição na televisão aberta nas telas do SBT.