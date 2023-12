Luísa Sonza expõe no Mais Você o fim de seu relacionamento com Chico Moedas após traição do influenciador - Reprodução/TV Globo

Rio - O ano de 2023 foi marcado por muitos momentos icônicos e por muitas vezes, polêmicos, na televisão brasileira. Enquanto nos realities, participantes desistiram do programa e outros foram expulsos, a dramaturgia contou com protagonismo negro inédito em três novelas da TV Globo ao mesmo tempo. Além disso, houve até anúncio de término de cantora pop e exposição de traição durante um programa matinal ao vivo. O que teve foi história! Confira tudo que bombou nas telinhas neste ano:

Protagonismo negro inédito na TV Globo: Pela primeira vez na emissora, todas as três novelas de diferentes faixas de horário tiveram protagonistas negros. Na trama das seis, "Amor Perfeito", Diogo Almeida interpretou Orlando. Em "Vai na Fé", produção das sete, que também foi a primeira novela evangélica da Globo, Sheron Menezzes deu vida à Sol. Já o horário nobre, foi protagonizado por Barbara Reis, em "Terra e Paixão".

BBB 23: Com o retorno da "Casa de Vidro", Gabriel Fop e Paula Amorim foram os escolhidos pelo público para entrar na casa mais vigiada do Brasil. Mas a edição deste ano foi marcada mesmo pela expulsão de MC Guimê e do lutador Cara de Sapato, após os dois terem sido acusados de importunação sexual contra Dania Mendez, participante do "La Casa de Los Famosos", do México, que fazia intercâmbio no programa brasileiro. O reality ainda contou com a volta do temido "Quarto Branco" e a desistência de Bruno Nogueira. No fim, quem conquistou o público e se tornou a campeã do BBB 23, levando o prêmio de R$2,88 milhões, foi Amanda Meirelles.



A Fazenda 15: O reality rural da Record TV também deu o que falar! Apontada como possível vencedora da edição e querida pelo público, Rachel Sheherazade foi expulsa do programa após se envolver em uma briga com Jenny Miranda. Além disso, "A Fazenda 15" ainda contou com a desistência de Lucas Souza, que após algumas confusões com outros participantes, pediu para sair e alegou que precisava cuidar de sua saúde mental.

Faustão deixa a Band: No segundo semestre de 2023, Faustão deixou o comando do "Faustão na Band" um ano e meio depois da estreia da atração e saiu da emissora. O comunicador contou que apresentar um programa diário foi desafiador e, por isso, pretende descansar agora.

Filho de Faustão ganha programa na Band: Após um ano e meio ao lado do pai, Fausto Silva, no "Faustão na Band", João Silva ganhou seu próprio programa na emissora em outubro deste ano, o "Programa do João". A partir de janeiro de 2024, a atração, que atualmente é gravada, vai se tornar ao vivo e, em julho, passa a ser itinerante, a bordo de um caminhão superequipado.

Fim do The Voice Brasil: Neste ano, a TV Globo anunciou a 12ª e última edição do The Voice Brasil, que estreou em novembro, com apresentação de Fátima Bernardes e Lulu Santos, Iza, Carlinhos Brown e Michel Teló no time dos técnicos. Após mais de 11 anos, o reality musical foi responsável por revelar grandes talentos musicais e conquistou o público.

Luísa Sonza anuncia término no Mais Você: Luísa Sonza pegou os fãs de surpresa ao anunciar, durante sua participação no programa "Mais Você", comandado por Ana Maria Braga, o término de seu relacionamento com Chico Moedas. Ao vivo, a cantora chorou ao ler um texto confirmando que foi traída pelo influenciador e levou a apresentadora às lágrimas. Os dois ficaram juntos por quatro meses e Luísa chegou, inclusive, a lançar a música "Chico" em homenagem ao rapaz, enquanto ainda eram um casal.

Manoel Soares x Patrícia Poeta: A relação entre Manoel Soares e Patrícia Poeta durante o "Encontro" foi motivo de muitos comentários e críticas ao longo do ano. Alguns momentos em que os apresentadores do programa se "atropelavam" na atração repercutiram na internet e Patrícia chegou a ser acusada de "diminuir" a participação do colega de trabalho ao vivo. Em junho, Manoel, que até então apresentava os programas "Encontro" e "Papo de Segunda", da GNT, foi desligado da emissora.

Fantástico completa 50 anos: Em agosto deste ano, o "Fantástico" completou 50 anos com uma formatação histórica: duas mulheres no comando da atração, Poliana Abritta e Maju Coutinho. O programa exibido aos domingos, pioneiro da emissora, contou com quase 2.600 edições exibidas e reúne jornalismo, entretenimento e esporte, abordando os assuntos que foram destaque ao longo da semana.

Kelvin e Ramiro, de 'Terra e Paixão', se beijam pela primeira vez: Um dos momentos mais aguardados pelos telespectadores de "Terra e Paixão" finalmente aconteceu. No episódio que foi ao ar na terça-feira (12), os personagens Kelvin (Diego Martins) e Ramiro (Amaury Lorenzo) se beijaram pela primeira vez e a cena ficou entre um dos assuntos mais comentados do X, antigo Twitter. Tatá Werneck, João Vitti e diversos famosos repercutiram o momento marcante da televisão brasileira.