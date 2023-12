Cezar Black e Radamés são eliminados de ’A Fazenda 15’ - Reprodução

Publicado 15/12/2023 07:36

Rio - O enfermeiro Cezar Black e o jogador de futebol Radamés foram os eliminados de "A Fazenda 15" na noite desta quinta-feira. Eles perderam a disputa para WL Guimarães e Tonzão Chagas. Cezar teve apenas 14,87% dos votos para continuar no reality rural, enquanto Radamés teve apenas 9,63%.

"Esse foi o jogo mais louco que eu já participei na minha vida. Obrigada por tudo", disse Radamés, que afirmou estar torcendo para Shay. "Queria agradecer a todo o Brasil, que ficou nessa luta comigo. Vou seguir minha vida lá fora, espero que esteja tudo bem. Bola para frente", disse Black, que também deixou sua torcida para Shay.

Mais tarde, na "Cabine de Descompressão", Black falou sobre sua relação com Kally no programa. "Foi uma construção. Desde o início ela veio com interesse em mim, e por conta do jogo realmente eu não quis me envolver com ela. Só que de uma amizade, cresceu um sentimento da minha parte com ela, e realmente eu me apaixonei por ela", disse.