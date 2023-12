João Zoli é expulso do De Férias com o Ex - Reprodução

Publicado 15/12/2023 08:44 | Atualizado 15/12/2023 09:01

Rio - João Zoli, de 31 anos, foi expulso do "De Férias com o Ex: Celebs" depois de se irritar com um segurança do programa e fazer críticas à produção do reality show da MTV. Tudo começou durante uma briga de Zoli com um outro participante do programa de pegação. Um segurança da produção entrou correndo no local para intervir, mas acabou escorregando e esbarrou em Zoli, que ficou muito irritado com o profissional.

"Que porr* é essa, caralh*? Que produção do caralh* que machuca os outros", gritou Zoli. Ele ainda chamou o segurança de "filho da put*", "merd*" e outros nomes. Mesmo com outros participantes tentando acalmá-lo e afirmando que viram o segurança escorregar, que o esbarrão não foi intencional, Zoli continuou esbravejando e invadiu um local reservado apenas para a produção do programa.

"Perdi a cabeça com a produção total", disse depois, aos risos, para os colegas. A produção, então, enviou o comunicado da expulsão do participante. "Na briga de ontem, limites importantes foram ultrapassados. Na desavença entre vocês, Zoli faltou com respeito aos profissionais que trabalham para as férias acontecerem e infringiu as regras do programa, por conta disso foi eliminado", dizia o texto.