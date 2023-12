Gloria Pires vai celebrar o Natal cercada da família - Sergio Baia / Divulgação

Gloria Pires vai celebrar o Natal cercada da famíliaSergio Baia / Divulgação

Publicado 24/12/2023 06:00

Rio - A noite de Natal de Gloria Pires tem tudo para ser bem feliz. Mãe de Cleo, Antônia, Ana e Bento, e mulher de Orlando Morais, a atriz de 60 anos vai celebrar a data juntinho com a família. A artista adianta que a confraternização terá direito a decoração especial, ceia e, claro, muito amor. Para ela, que é um dos maiores talentos da televisão brasileira, momentos como esses são mais que especiais.

fotogaleria

"Amo o meu trabalho, amo produzir, amo realizar coisas. Mas estar em família é prioridade sempre. E em uma data festiva como essa, que sugere que a gente confraternize com quem a gente ama genuinamente, estar ao lado da família é sempre o meu grande desejo. Eu tenho uma família grande e nem sempre dá para reunir todo mundo, mas pretendo estar com os meus, celebrando nossa união", diz a artista.

Toda a atmosfera natalina encanta Gloria. Mas ela também atenta para o real significado da data. "Adoro as cores do Natal, enfeitar a casa e ver a decoração da cidade. Não curto muito essa questão dos presentes, essa obrigatoriedade de presentear. Tem gente que deixa de estar com o outro porque não pode gastar com compras. E com isso a gente perde o sentido da data, que é esse momento de união, reflexão e celebração. Claro que com as crianças, a gente até se permite mais. Mas eu gosto mesmo é de um clima — que está cada vez mais difícil de manter — de estar ao lado de gente que se conecta pelo amor", reflete.

Apesar de não ligar tanto para os presentes, Gloria assume que curte a brincadeira do amigo-oculto. Outra tradição em seu Natal é a famosa ceia. "Adoro amigo-oculto. Adoro a ceia perto da meia-noite. Gosto das comidas típicas, como nozes, castanhas e panetone. Só não como mais os bichos".

No ar como Irene, em "Terra e Paixão", a atriz é só alegria ao falar sobre sua personagem. "Irene foi um presentaço, daqueles que vêm dentro da bota do Papai Noel, pendurado na lareira. Ela me trouxe desafios saborosíssimos e me trouxe encontros muito especiais", frisa a artista, que também está no ar como as gêmeas Ruth e Raquel, em "Mulheres de Areia", exibida no Vale a Pena Ver de Novo.

"Estou amando essa reprise. Quase não assisto. Mas hoje as redes sociais nos trazem muito diretamente e com uma velocidade incrível a reação do público. É muito legal ver essa interação. E o mais curioso é que estamos diante de uma reprise, mas que está sendo consumida por um novo público, que pensa muito diferente do telespectador da época em que a novela estreou. Isso é muito interessante. 'Mulheres de Areia' é um trabalho que guardo em um lugar especial, que me traz boas lembranças. Rever essa novela é reacender sentimentos que aqueceram o coração", comenta.

Quem acompanha as duas novelas pode ver que o talento e a beleza de Gloria só aumentaram com o tempo. Não é difícil se deparar com elogios em relação à atriz nas redes sociais. Principalmente, quando ela exibe o corpão em cliques de biquíni. "Fico muito feliz em receber tanto carinho. Esta é uma relação construída, por anos, de respeito e carinho. Quem não gosta de receber um elogio? Mas o que enche meu coração de alegria é ser inspiração para que as pessoas conquistem seus objetivos e revejam suas crenças .. É um time que joga sempre junto comigo, por todos esses anos".

Há poucos dias para o fim de 2023, a atriz faz um balanço positivo deste ano. "Estar vivo é uma dádiva! Passamos e sobrevivemos a uma pandemia, o que nos revelou muita coisa sobre o valor de estar bem, saudável", afirma a artista, que assumiu a cadeira número 42 da Academia Brasileira de Cultura, no mês passado. Entre os planos para 2024, estão "os projetos que já saíram do papel e estão aguardando o final da novela para serem realizados, como atriz, mas também como diretora".