Roberto Carlos gravou seu especial de fim de anoFabio Rocha / TV Globo

Publicado 20/12/2023 07:00

Rio - Tradição há mais de 40 anos, o especial de fim de ano de Roberto Carlos vai ao ar na noite desta sexta-feira (22), na TV Globo, após "Terra e Paixão". Como de costume, o Rei vai emocionar o público com seus maiores sucessos, entre eles "Detalhes", "Esse Cara Sou Eu" e "Além do Horizonte", além da nova canção "Eu Ofereço Flores", em homenagem aos fãs. O espetáculo também será marcado pela participação de Luísa Sonza, Ana Castela, Mumuzinho, Jão e Paulo Vieira, que soltam a voz ao lado do ícone da música brasileira.

Luísa conta que é indescritível a sensação de cantar com Roberto. "Acho que vai além dos nossos sonhos. Quando a gente pensa em cantar, em ser um artista no Brasil, cantar com o Roberto Carlos quase que é uma coisa utópica você sonhar, né? E quando eu recebi o convite, para mim foi inacreditável. Fiquei extremamente feliz. Quando eu conheci ele, então, foi mais do que especial, porque eu pude conhecer um pouco da pessoa que é Roberto Carlos. Isso é uma oportunidade que poucos têm a sorte de ter e eu tive. E tive uma troca incrível. Ele é uma pessoa muito especial, é um artista absurdo que eu amo, acompanho desde criança. E esse especial é algo que está no sangue do brasileiro, no DNA do brasileiro. Está muito especial demais viver isso ao lado dele no palco, cantando com ele", diz a cantora, que dedicou a música "Chico" ao Rei e entoou a canção "Olha" com ele.

Mumuzinho também comemora sua presença o show. "Foi uma noite muito especial e a realização de um grande sonho. Me sinto uma pessoa abençoada por poder viver oportunidades e criar histórias ao lado de pessoas incríveis como Roberto Carlos. Tenho certeza que o público vai amar e se emocionar como em todo especial de natal do Roberto Carlos", adianta ele, que arrasou ao som de "Eu Mereço Ser Feliz".

Após dividir os vocais com Roberto no "20 e poucos anos" e "É Preciso Saber Viver", Fábio Jr. fala sobre o momento especial. "O Roberto sempre foi meu ídolo e a última vez que cantamos juntos foi em 1994, então, imagina o coração! Foram dois dias de ensaio e mais o dia da gravação, podendo estar com ele… E como sempre, foi muito divertido e muito emocionante! Eu amo esse cara e ele sabe. Só agradeço mesmo por ter vivido tudo isso".

Ana Castela considera um sonho realizado participar do especial do Rei. "Cantar com o Roberto Carlos é o tipo de sonho que, quando a gente cresce, sabe que precisa ser realizado. Ele é muito querido", diz ela, que arrasou ao som "Solteiro Forçado" e o clássico "Como Vai Você". Paulo Vieira, que fez bonito ao cantar "Imoral, Ilegal ou Engorda", concorda. "Acho que é o sonho de qualquer criança que cresceu vendo televisão. A sensação que eu tenho é que, quando eu canto com o Roberto, eu entro dentro da televisão. Faço várias coisas na TV, mas cantar com ele é uma das coisas mais televisivas que já fiz na minha vida".

Jão abre o coração e comenta o significado do artista em sua vida e exalta o talento de Roberto. "Todos somos muito musicais na minha família, principalmente, a minha avó. Ela me ensinava muito sobre música através das composições do Roberto Carlos. Acho que todo artista brasileiro cresce esperando pelo momento de ir ao Especial dele. É como se fosse um rito de passagem. O Roberto Carlos é uma figura muito icônica da nossa cultura. Está sendo um marco muito grande para mim", diz o artista, que interpretou "Me Lambe" e "É Proibido Fumar" no show.

Na plateia, mais de três mil fãs acompanharam a apresentação, gravada no último dia 29, no Qualistage, na Zona Oeste do Rio. Entre os admiradores estavam Fátima Bernardes, Túlio Gadêlha, Ary Fontoura, Boninho, Arlindinho, Juliana Didone, Beth Goulart, Solange Gomes, Zeca Pagodinho.