Lorena Comparato interpreta Gláucia em 'Rensga Hits' - Divulgação / TV Globo

Lorena Comparato interpreta Gláucia em 'Rensga Hits' Divulgação / TV Globo

Publicado 17/12/2023 06:00

Rio - Intérprete de Glácia Figueira, da série "Rensga Hits", do Globoplay, e Geise, de "Impuros", do Star+, Lorena Comparato trabalhou duro e foi um dos grandes destaques deste ano. Em entrevista exclusiva, a artista, que nasceu em Portugal e iniciou na carreira artísticas aos 6 anos, fala sobre as personagens de sucesso, cita mudanças na vida pessoal, faz planos para 2024, revela o desejo de voltar às novelas, celebra amizade com Alice Wegmann e muito mais. Confira!

- Lorena, 2023 foi um ano de muito trabalho e personagens marcantes, como a Gláucia Figueira, de "Rensga Hits", e a Geise, de "Impuros". Foi um ano especial?



O ano de 2023 foi um ano muito intenso. Acho que estou numa mudança vertiginosa interna e isso tem refletido no meu trabalho. Acho que fiz tanta coisa esse ano que não consigo nem organizar na minha cabeça o que aconteceu quando. Mas acho que no final do ano todo mundo está assim, né? Precisando de férias! (risos). Comecei o ano gravando 'Impuros' no Uruguai, lançamos no meio do ano a quarta temporada no Star+, que foi um super sucesso, divulguei a estreia do filme 'Regra 34', ganhador do maior prêmio no festival Locarno, e estudei bastante atuação nos meses em que não estava gravando nada.

Pessoalmente, logo em abril, passei por uma grande transformação que foi a operação de nariz e garganta. Foi um turbilhão de emoções pós-cirurgia, mas consegui superar a instabilidade emocional e agradeço aos meus médicos e entes queridos que me ajudaram demais. Acabei viajando bastante esse ano também: pra Goiania, a trabalho, gravando a segunda temporada de 'Rensga Hits', do Globoplay... Particularmente me apaixonei pela Chapada dos Veadeiros, onde fiz uma viagem sozinha deliciosa, São Paulo — idas e vindas de ponte aérea em eventos e projetos incríveis — e Los Angeles para visitar meu namorado. Faremos três anos de namoro agora dia 18 de dezembro.

Agora finalizo 2023 gravando a terceira temporada de 'Rensga Hits' e animada para os lançamentos e novidades que vem por aí em 2024. Acho que foi um ano de altos e baixos, que me deixou mais forte e atenta com os ritmos e processos da vida. O maior ensinamento esse ano é que tenho aprendido a investir cada vez mais em mim.



- Você já iniciou as gravações da próxima temporada de 'Rensga Hits'. Pode adiantar algo pra gente?



Terminamos a segunda temporada e estamos gravando a terceira a todo vapor. Vamos parar agora pra um recesso de final de ano e depois voltamos com tudo pra finalizar essa série linda no início do primeiro semestre. Acho que na segunda temporada a Gláucia já muda bastante e o salto que ela dá da segunda pra terceira, então, nem se fala. Acho que durante essas duas temporadas a Gláucia amadureceu muito, principalmente nas relações pessoais dela com a música, com a família, principalmente a irmã, Raíssa (Alice Wegmann), o pai (Ernani Moraes) e com o parceiro de flerte, Isaías (Mouhamed Harfouch). Depois do final da primeira temporada ficou todo mundo com gostinho de quero mais e a segunda temporada vem que nem um rojão pra lembrar da gente que muitas relações familiares são muito complexas. O sonho da Gláucia segue sendo “ser muito famosa”, só que a vida é muito imprevisível e acho que nem ela poderia imaginar o que o destino estava reservando pra ela. Muito babado, moda e sofrência! Mas sempre perfeita!



- E como foi esse desafio de além de atuar, cantar. Você já tinha alguma relação com a música?



Realmente, uma das partes mais especiais da primeira e dessas duas temporadas que estão chegando são as músicas. Sou completamente apaixonada pelas músicas da série, nossos modões, e a equipe de criação está cada vez mais de parabéns! Confesso que tenho uma paixão especial pelas músicas da Gláucia. E tenho a honra de ter mulheres que tanto admiro como compositoras das nossas músicas: Bibi, Paula Mattos, Day e Lara e Bárbara Dias, que já foi minha professora de canto e agora é compositora da terceira temporada. Canto desde criança. Sempre amei, mas tinha e tenho um pouco de vergonha. Coração vem na boca na hora de cantar em público. Gosto de pensar que sempre fui afinada, mas profissionalmente realmente sempre foi um desafio e trabalhar cantando. Pra mim, é uma grande alegria e realização de um sonho. Como estou homenageando pessoas que eu admiro muito, tento estudar o máximo que posso pra fazer jus a essas artistas incríveis do sertanejo do nosso país e eu espero que elas estejam gostando. Elas me trazem muita alegria no meu dia a dia. A música é uma grande paixão, então espero que possa retribuir todo esse carinho com a minha arte.



- E por falar em 'Rensga Hits', você construiu uma grande amizade com a Alice Wegmann. Acabou sendo mais um presente dessa produção?



Minha amizade com Alice é realmente muito emocionante. Eu tenho duas irmãs na vida real, Bianca e Fabiana, e ainda uma companhia criativa com três outras atrizes e roteiristas como eu: Andrezza Abreu, Anita Chaves e Karina Ramil. Então, falo do assunto “irmãs” com bastante lugar de fala. A irmandade é uma das forças mais poderosas do mundo e acredito demais na amizade entre as mulheres. Alice se tornou um porto seguro, uma musa inspiradora e uma grande companheira de caminhada. A gente sofre, mas se diverte muito juntas. A troca em cena é astronômica e eu estou aguardando animada pra ver o resultado desses últimos meses na tela. A gente hoje em dia se entende no olhar. E eu tenho o maior orgulho de ver todo processo dela e de acompanhar de camarote esse momento lindo de carreira que ela está vivendo.



- Em "Impuros", você dá vida à Geise. Uma mulher muito forte, perspicaz e bem protetora em relação à família. Você identifica de certa forma com ela? E como foi participar desse drama policial, com uma personagem que foi crescendo na série?



Eu sou completamente apaixonada pela Geise. A parte que eu mais gosto dessa personagem é quando alguma fã da série vem falar comigo e diz que se reconhece e se identifica demais com ela. São mulheres completamente diferentes, de realidades diferentes, que se veem na vida e nas vivências da Geise. Me sinto realizada porque é por isso que eu faço arte. Além disso, eu com certeza sou uma dessas pessoas. A Geise me representa, me ensina, me ilumina e me apavora. Acho que ela faz absolutamente tudo pela família dela e eu também sou assim. Diferentemente dela, eu não sou mãe, mas admiro muito as mães e as observo apaixonadamente. Geise é uma homenagem a essas mães brasileiras, principalmente as mães solo que fazem de tudo pelos seus filhos. Fico emocionada só de pensar em tudo que eu já conquistei nessa aventura que é fazer 'Impuros' desde a primeira temporada. Começamos em 2017, fiz um longo processo de testes e a Geise era uma participação importante pra contar essa história. Não consigo esconder o sorriso no rosto quando penso o quanto ela cresceu. E eu cresci com ela.



- Sua última novela foi "Um Lugar ao Sol" (2022), da TV Globo. Você gosta desse formato, tem vontade de fazer mais novelas?



Eu amo novela! Nesse momento quero muito fazer uma grande personagem de novela. Acho que nós aqui no Brasil temos que ter muito orgulho desse formato audiovisual que fazemos com tanta maestria. Eu fico abismada e admirada com a qualidade das novelas brasileiras e tenho um grande sonho que é fazer uma carreira com muitas novelas. Sempre amei fazer séries, amo cinema, mas particularmente me instiga o alcance que as novelas ainda têm no nosso país. Viver uma personagem tão intensamente por tantos meses pra um artista é uma grande experiência. Sinto saudades de todas as novelas que fiz, das personagens de mais curta duração - como 'Malhação' e 'Um Lugar ao Sol' - até as mais longas - como 'Rock Story'. Aqui no Brasil, não só somos grandes produtores de novelas, como também nosso público é um grande consumidor. Acho lindo pensar que as novelas acompanham a vida das pessoas, entram nas casas para trazer um pouco de afago, reflexão, afeto e alegria. E tenho grandes sonhos de poder fazer isso em breve.



- Você é muito dedicada em relação à arte. Prova disso é que fez Mestrado em Artes Cênicas na Escola de Artes Célia Helena. Como foi essa fase da sua vida? Como conseguiu conciliar os estudos com os trabalhos?



Caótica! Resolvi fazer um mestrado logo quando a pandemia começou, porque me vi sem trabalho, sem poder fazer muita coisa e resolvi que poderia usar esse tempo. Fiquei feliz e realizada, escolhi a Escola de Artes Célia Helena que me acolheu muito, mas o processo é muito pessoal, intenso e difícil. Hoje, olho pra trás e me orgulho muito de ter conseguido concluir. No início da pandemia a gente estava em casa e fazíamos as aulas e as tarefas de maneira quase integral. Depois comecei a conciliar o mestrado com o trabalho e aí o bicho pegou. Precisei me esforçar porque era intenso dividir o tempo do trabalho e dos estudos. Uma das minhas maiores dificuldades foi ter disciplina com toda liberdade que o mestrado te dá. Mas minha orientadora Liana Ferraz me apoiou e segui em frente. Lembro da sensação de pensar: não posso nunca mais querer fazer algo assim, de falar pro meu namorado pra me ajudar a não me comprometer com algo assim de novo, mas confesso que já quero escrever outro livro, fazer outro mestrado ou doutorado. Mas calma! Não agora. Para o ano que vem, quero conseguir publicar o meu mestrado em livro, sigo à procura de uma boa editora que vai se apaixonar pelo projeto tanto quanto eu.



- A gente conhece seu talento. Mas quem é a Lorena longe dos holofote? O que você gosta de fazer no tempo livre?



Sou uma workaholic convicta (rindo de nervoso). Minhas amigas sabem que eu estou sempre trabalhando ou pensando em trabalho ou resolvendo alguma coisa de trabalho. Na carreira artística ou você está em algum trabalho, ou se preparando pra algum que está por vir ou pensando na possibilidade do que pode chegar. Artista não tem descanso. Mas as fases de entre safras também fazem parte da profissão, por isso tenho hábito de economizar para me preparar para essas fases e também exercer outras funções como roteirista, produção e direção. No meu tempo livre, gosto demais de assistir a séries e filmes, de ler, mas acabo vendo isso como estudo/trabalho também. Amo viajar, conhecer lugares e pessoas novas. Curto demais sair com as amigas e ter tempo de qualidade com pessoas queridas, principalmente meu namorado e minha família. Amo andar de bicicleta e dançar, mas não tenho tido muito tempo pra isso, infelizmente. Me falta um pouco de disciplina pra parar de pensar em trabalho e só relaxar. Parece que eu não desligo, mas é preciso. Desejo que eu arrume mais tempo pra relaxar em 2024, principalmente quando estou num batidão de trabalho. Conciliar a profissão com o cuidar de mim.



- Já sabe como vai celebrar o Natal e o Réveillon?



Esse Natal eu vou passar em São Paulo, com a família do meu namorado, e especialmente esse ano vou levar meu pai pra comemorar essa data tão especial com a gente. Gravo até dia 22 de dezembro no Rio e dia 23 pegamos a estrada juntos de carro pra fazer uma road trip até São Paulo. Réveillon ainda está uma grande incógnita. Eu e Arthur temos alguns convites no Rio e queríamos muito viajar, mas tudo vai depender do plano de filmagem, pois voltamos do recesso dia 1 de janeiro. Desejo um lindo 2024 pra todos nós e que possamos encontrar alegrias diárias nos nossos presentes e nas nossas vidas.

- Quais são seus planos para 2024?



Em 2024 quero muito fazer uma novela, voltar pro cinema e projetos em inglês. Fui alfabetizada em inglês antes de português e amo a ideia de atuar em outras línguas. Quero começar a investir na minha carreira internacional e comemorar os grandes lançamentos que vem por aí - 'Rensga Hits' segunda temporada e Impuros quinta temporada. Quero também poder seguir viajando a trabalho e finalmente ir a Portugal conhecer pessoalmente meu tão amado afilhado Yan que nesse final de ano já faz dois aninhos. No mais, desejo felicidade, estabilidade emocional, saúde e alegria!