Petra (Debora Ozório) e Dirceu (Eriberto Leão)Globo/Paulo Barros

Publicado 16/12/2023 13:04 | Atualizado 16/12/2023 13:20

Rio - A trama de "Terra e Paixão", na TV Globo, ganhou mais uma reviravolta com a chegada de Dirceu, vivido por Eriberto Leão, à cidade fictícia de Nova Primavera. No capítulo que foi ao ar nesta sexta-feira (15), o irmão de Irene (Gloria Pires) reencontrou Petra, personagem de Debora Ozório, após a jovem relembrar completamente o abuso sexual que sofreu na infância, reconhecendo o tio como seu abusador.

Logo no início do capítulo, o homem foi recebido na casa de Antônio La Selva (Tony Ramos) por Angelina (Inez Viana) e se dirigiu ao quarto da sobrinha, que estava dormindo. Dirceu se aproximou da cama de Petra e estendeu a mão, como se fosse tocar o corpo da agrônoma.

No dia seguinte, ele foi à boutique de Graça (Agatha Moreira), deixando a patricinha visivelmente desconfortável com sua presença. O encontro foi interrompido por Jonatas (Paulo Lessa) e, depois, em conversa com o namorado, a loira conta o motivo do incômodo. "Ele tinha brincadeiras estranhas, principalmente com as meninas... Ficava cercando", relatou Graça.

A chegada do pedófilo causou diversas reações nas redes sociais, com telespectadores usando o X, antigo Twitter, para comentar as cenas do personagem com Petra e Graça. "A Petra congelada vendo o Dirceu.. Que agonia deve ser encontrar o abusador", escreveu um usuário. "Eu senti uma angústia quando a Petra viu o Dirceu... Uma dor no coração", desabafou outra internauta. "Que cena pesada de um abusador dentro da casa procurando a sua vítima", disse mais uma pessoa.

A PETRA FICANDO IMOVEL VENDO ESSE PODRE DO DIRCEU. #TerraEPaixão pic.twitter.com/XqzmhQ1BI5 — flagui (@flaguireason) December 16, 2023

Que nojo esse Dirceu! O olhar de pavor e nojo da Graça... além da Petra ele deve ter abusado dela também. #TerraEPaixão — cris. (@Cristuiita) December 16, 2023

Tomara que a Petra pegue uma arma e lasque tiro nesse Dirceu #TerraEPaixão pic.twitter.com/IMzj9RqQdJ — g de girassol| Taylor's Version (@1989miggy) December 16, 2023

o monstro do dirceu ja foi atras da petra. misericórdia #TerraePaixao pic.twitter.com/KGtV5U0Icc — . (@lettie4u) December 15, 2023

A Petra congelada vendo o Dirceu.. que agonia deve ser encontrar o abusador #TerraEPaixão — Leon viu a Anahi ao vivo (@Anglesonleon) December 16, 2023

Eu senti uma angústia quando a Petra viu o Dirceu... Uma dor no coração. — || bebam água, por obséquio! (@mist_ray_) December 16, 2023