Rio - A atriz Eliane Giardini, de 71 anos, foi uma das convidadas do "Caldeirão" deste sábado (16), da Rede Globo. Ao enfrentar Cauã Reymond em um dos quadros do programa, a convidada de Marcos Mion aproveitou a para defender as novelas brasileiras e alfinetar quem critica o audiovisual nacional para valorizar séries estrangeiras, além de falar da sua personagem Agatha, que foi recentemente assassinada na novela "Terra e Paixão".

"Eu gosto muito de série, acho que todos os atores gostam. Só que eu adoro fazer novela também! Mas a novela é grande, são muitos capítulos. Na série, você conta a história sem enrolação, sem esgarçar a trama", disse a atriz após ser questionada sobre sua estreia na Globo, na minissérie Desejo (1990).

"Para fazer novela, você tem que ter um autor... As pessoas falam às vezes das séries estrangeiras, que são maravilhosas, mas os nossos autores são gênios! Porque eles conseguem entreter uma plateia diariamente por 200 capítulos, não são 16 por ano. São geniais", afirmou Eliane, que foi aplaudida por todos.

Sobre Agatha, sua personagem em "Terra e Paixão", a atriz diz ter sido sua primeira vilã. "Eu nunca tinha feito vilã na minha vida, foi a primeira vez. Já tinha feito pessoas sem caráter, mas vilã, vilã mesmo, que mata, que assassina... É ótimo, é divertido. É politicamente incorreto e é uma delícia fazer, porque a gente é ético na vida", contou.

Vale lembrar que Eliane já esteve presente em inúmeros clássicos da televisão brasileira, como "Avenida Brasil", "O Clone", "Caminho das Índias" e "Amor à Vida".