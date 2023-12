Viviane Araújo relembrou participação no concurso ’Morena do Tchan’, em 1997 - Reprodução/Globo

Rio - Viviane Araújo, de 48 anos, foi uma das convidadas do "Altas Horas" deste sábado (16), na TV Globo, quando o programa homenageou a trajetória do grupo É O Tchan. Ao lado de nomes como Compadre Washington e Sheila Mello, a atriz relembrou a tentativa frustrada de se juntar à banda de axé no concurso "Morena do Tchan", realizado no "Domingão do Faustão", em 1997.

"Meu mundo caiu completamente, achei que não ia conseguir fazer mais nada da vida. Chorei, chorei", confessou a rainha de bateria da Acadêmicos do Salgueiro. O concurso acabou consagrando Scheila Carvalho como sua nova bailarina.

Mais de 25 anos depois, Vivi revelou ter ficado inconsolável com a eliminação, mas celebrou o conite para participar da atração. "Foi horrível, gente. Foi péssimo! Mas, hoje, poder estar aqui, sabe? Eu falo 'Deus é muito bom na vida da gente' e agradeço muito essa oportunidade", declarou. "Eu sou muito fã, amo muito vocês. O que vocês fizeram, a música, a dança... Até hoje", completou a famosa.

Ao longo do programa, o É O Tchan apresentou seus grandes sucessos, com direito a muita dança e animação, principalmente de Sheila Mello, a eterna Loira do Tchan. "A Sheila é incrível, dançando as coreografias do É o Tchan e o rebolado em dia com 45 anos, hein", comentou um usuário do X, antigo Twitter. "Dança demais a Sheila, é graciosa e parece que o tempo não passa nela", afirmou outra pessoa. "Sheila Mello tem 45 anos de pura energia, pois haja fôlego pra dançar", brincou uma terceira.

