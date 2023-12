Rachel Sheherazade - Reprrodução/Twitter

Publicado 18/12/2023 18:16 | Atualizado 18/12/2023 18:17

Rio - Rachel Sheherazade está pronta para arrasar durante a participação na edição desta segunda-feira, 18, de "A Fazenda". Os peões eliminados vão se encontrar para "lavar roupa suja" sobre tudo o que rolou no programa até agora.

A jornalista, expulsa desta edição do programa, mostrou seu look, um vestido verde, escolhido para participar do reality show hoje.

"Pronta pra hablar e hablar muito. Hoje é dia de “lavação de roupa suja” na @afazendarecord

e se tem uma coisa que eu não sei ser é falsa. Então se preparem porque falei e falei mesmo.

A dinâmica vai ao ar na edição desta segunda com todos os ex. participantes do programa.

Ansiosos para esse momento? ", disse ela nas redes sociais.

"Não esperava menos de você, mamis. Você habla mesmo", disse uma seguidora.

Pouco antes, ela fez um apelo aos seus fãs: "Agora queria pedir que vcs não dêem nenhum engajamento a flopados e haters e concentrem todas as forças para votar nos nossos FAVS:

Jaqueline Grohalski e André Gonçalves. Eles, sim, merecem toda nossa atenção e empenho nesta reta final. Vamos fazer o Por do Sol campeão da F15", disse.