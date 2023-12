Globo divulga primeira chamada do BBB 24 - Reprodução

Globo divulga primeira chamada do BBB 24Reprodução

Publicado 18/12/2023 22:49

Rio - A TV Gobo divulgou, nesta segunda-feira (18), a primeira chamada do "BBB 24", que estreia dia 8 de janeiro. No vídeo, o apresentador Tadeu Schmidt anotou os pedidos feitos pelo público que atendeu ao famoso "Big Fone" e deu alguns spoilers da nova temporada.

Algumas das dicas reveladas são: menos provas de resistência e mais provas de intelecto, uma "xepa" mais difícil e restrita, além de um líder com mais responsabilidades. "A coroa vai pesar", disse Tadeu.

No começo deste mês, o apresentador mostrou que a casa mais vigiada do Brasil vai ser inspirada em contos de fadas. Elementos inspirados nas mais diversas fábulas recheiam os ambientes. É o lugar ideal para que páginas de uma nova história sejam criadas e vividas. Já o prêmio do vencedor do ‘BBB 24’ pode chegar a R$ 3 milhões.