Marcos Mion e RomeoTrouva / TV Globo

Publicado 21/12/2023 12:37 | Atualizado 21/12/2023 17:09

Rio - Marcos Mion recebe o filho mais velho, Romeo, fruto do relacionamento com Suzana Gullo, no palco do "Caldeirão", da TV Globo, neste sábado. Ao som de 'Jailhouse Rock', de Elvis Presley, o jovem faz uma apresentação de dança ao lado da professora Mariana Pires, no especial de Natal da atração, e emociona os papais corujas.

"É de longe um dos momentos mais emocionantes da minha carreira e da minha vida! Como negar o pedido do maior fã do programa? Entender tudo e o quanto ele superou e controlou para estar ali brilhando é algo que me emociona e orgulha de uma forma incalculável", comenta Mion.



O programa conta ainda com um 'Caldeirola', em que os calouros fazem apresentações dentro do universo natalino. E para ajudar os jurados, a atriz Susana Vieira marca presença na bancada.