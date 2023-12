Jaquelline é a campeã de A Fazenda 15 - Leo Franco / Agnews

Jaquelline é a campeã de A Fazenda 15Leo Franco / Agnews

Publicado 22/12/2023 07:53 | Atualizado 22/12/2023 07:54

Rio - Jaquelline Grohalski, de 29 anos, é a grande campeã de "A Fazenda 15", da Record TV. A influenciadora digital recebeu 56,17% dos votos do público, na noite desta quinta-feira, e conquistou o prêmio de R$ 1,5 milhão. André Gonçalves garantiu o segundo lugar, com 25,77% dos votos e levou para casa R$100 mil; Márcia Fu foi a terceira colocada, com 12,78%, e embolsou R$50 mil. Já WL ocupou a quarta colocação, com 5,28%.

Ao chegar no hotel, onde está hospedada em São Paulo, a ex-BBB ganhou o carinho dos fãs. Ela deu um show de simpatia, abraçou os admiradores e atendeu os pedidos de fotos. No Instagram, Jaque agradeceu os votos que recebeu e o apoio que teve durante o confinamento.

"Malvadinhos, obrigada por tudo, por cada voto, por todo apoio e confiança que depositaram para que eu fosse campeã. Sem vocês nada disso seria possível, essa é a realização de um sonho! Essa trajetória foi linda, emocionante, cheia de altos e baixos, mas nunca deixei de acreditar que minha família e meus 3 fãs estariam ao meu lado e, olha só, não são mais 3 fãs, são MILHARES! Gratidão é o meu sentimento de agora", escreveu.

Durante a "Cabine de Descompressão", apresentada por Lucas Selfie, Jaque também falou sobre sua participação no reality rural. "Fui intensa demais no jogo, vivendo sem ter medo do que o público falaria lá fora e seguindo meu coração", disse ela, que lembrou a desistência de Lucas, seu affair, do reality. "Quando o Lucas saiu foi como se eu tivesse levado uma facada, pela forma de como o jogo estava andando, pela forma com que as pessoas estavam desesperadas pelo prêmio de R$ 1,5 milhão".

André Gonçalves reencontra Dani Winits

Durante a final de A Fazenda 15," André Gonçalves" se surpreendeu ao reencontrar Danielle Winits, de quem se separou em agosto deste ano, depois de sete anos juntos. Os dois se abraçaram e deram beijinhos. "Te amo", disse o ator. Pedro, um dos filhos do artista, também prestigiou o pai e matou a saudade. Emocionado, André disse: "Estou vivendo meu melhor momento da minha vida, de tudo que já fiz na profissão. Não tem nada comparado a viver essa experiência".