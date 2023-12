TV Globo divulga primeiro trailer de Renascer; confira - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 22/12/2023 12:39

Rio - A TV Globo divulgou, nesta quinta-feira, o primeiro trailer do remake da novela "Renascer", exibida originalmente em 1993. Baseada na obra de Benedito Ruy Barbosa, a nova versão, escrita por seu neto, Bruno Luperi, tem estreia prevista para janeiro, e substituirá "Terra e Paixão" na faixa das 21h.

Os internautas ficaram encantados com as imagens. "Em 2024, venha com esse novelão que promete fortes emoções. Que chamada é essa, Brasil. Que espetáculo de imagem. Entregou tudo. Já estou ansioso demais", comentou um usuário do X, antigo Twitter. "Que elenco, que novela, que história!", disse outro. "Vem novelão", apostou uma terceira pessoa.

"Renascer" conta a história de José Inocêncio (Humberto Carrão / Marcos Palmeira), um homem destemido, dono de uma vasta plantação de cacau. Na trama, o fazendeiro carrega consigo a vontade de conquistar o sucesso e, com o passar do tempo, desenvolve uma relação difícil com seu filho caçula, João Pedro (Juan Paiva), por culpá-lo pela morte de seu grande amor, Maria Santa (Duda Santos), que não resistiu ao seu parto.