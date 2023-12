Cesar Filho deixa a Record TV - Reprodução do Instagram

Publicado 22/12/2023 13:07

Rio - Depois de nove anos, Cesar Filho, de 63 anos, deixa Record TV. O apresentador do "Hoje em Dia" será substituído por Celso Zucatelli na atração. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da emissora, nesta sexta-feira, através de um comunicado.

"A Record informa que, nesta sexta-feira (22/12), Cesar Filho deixa a emissora e o comando do Hoje em Dia. Em comum acordo entre as partes, o contrato do apresentador será encerrado em 31 de dezembro. A partir de terça-feira (26/12), o jornalista Celso Zucatelli se junta a Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro no comando do Hoje em Dia, exibido de segunda a sexta, às 10 da manhã", informa a nota.



A Record ainda agradece ao jornalista pelos serviços prestados. "Agradecemos ao Cesar Filho por todo seu profissionalismo e pela parceria nestes nove anos em que apresentou os programas "Hoje em Dia" e Aeroporto: Área Restrita, e desejamos sucesso em seus projetos futuros".

No Instagram, famosos desejaram sucesso a Celso na nova fase. "Amigo, parceiro genial, que Deus te guarde, te proteja e te faça companhia! Obrigada por tudo e por tanto!", afirmou Renata Alves. "Profissional brilhante e cheio de carisma! Boa sorte ao Zucatelli que vai brilhar com as 03 meninas estrelas do Hoje em Dia", comentou Isadora Ribeiro. "Sucesso aos dois", disse Mariana Godoy.