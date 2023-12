Xuxa - Divulgação / TV Globo

XuxaDivulgação / TV Globo

Publicado 22/12/2023 16:46

Rio - Xuxa Meneghel e vários outros famosos participarão da noite especial de Natal do "Fantástico", realizada na noite deste domingo (24). O programa, que terá a data festiva como tema central, ainda irá reeditar o tradicional quadro do Papai Noel, no qual uma personalidade querida pelos brasileiros comparece em eventos solidários com crianças e adultos, caracterizada de Bom Velhinho. A revelação de quem será a celebridade escolhida acontecerá no palco do "Show da Vida".

fotogaleria

Na sequência, a atração terá o "Amigo Oculto", que será comandado pelos atores Diego Martins e Amaury Lorenzo, os personagens Kelvin e Ramiro da novela "Terra e Paixão". Nomes como das apresentadoras Xuxa e Angélica, e o humorista Paulo Vieira, entre outras personalidades, também marcam presença neste quadro.

Para o musical do programa, a banda mineira Pato Fu se une ao grupo Giramundo para preparar versões especiais de canções natalinas. Já no que diz respeito à culinária, Claude Troisgros e seu fiel escudeiro Batista foram desafiados a preparar uma ceia natalina toda na air fryer, com direito a entrada, prato principal e sobremesa. A repórter Renata Capucci ficará responsável por acompanhar o preparo das refeições e experimentar o cardápio feito pelo chefe francês na fritadeira elétrica.



O "Fantástico" deste domingo começa logo depois do "Domingão com Huck" e também exibirá os últimos episódios de "Chegadas e Partidas" e "Angélica: 50 & Tanto".