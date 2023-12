Daniel e Lara cantam juntos no Altas Horas - Reprodução de vídeo / TV Globo

Daniel e Lara cantam juntos no Altas HorasReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 24/12/2023 08:21

Rio - Daniel, de 55 anos, participou do especial de Natal do "Altas Horas", da TV Globo, e protagonizou um momento emocionante ao lado da filha, Lara, de 14 anos. Os dois cantaram juntos no palco da atração a música "Tantinho", composta por Carlinhos Brown e adaptada pelo sertanejo.

O dueto aconteceu após Serginho Groisman perguntar se Lara, que estava na plateia, gostava de soltar a voz. "Eu canto, sempre gostei, na verdade. Desde cedo", respondeu a jovem. O apresentador, então, propôs que ela dividisse os vocais com o pai. Lara topou. Daniel, então, aproveitou o momento e elogiou. "Ela tem talento, tem potencial".

No palco, o sertanejo, ainda, contou a história da canção que escolheu para cantar com a filha. "Quando eu estava participando do "The Voice", o Brown cantou uma canção com a Claudinha Leite, que se chama 'Tantinho', onde ele cita na sua letra duas deusas, Odara e Yara. E a Lara tinha acabado de nascer. Falei, poxa, seria genial eu fazer uma homenagem para a Lara, dá até rima. Pedi ao Brown, posso gravar sua música e colocar o nome dela aqui? (Ele disse) 'a hora que você quiser, meu irmão'. E eu gravei.Quem diria que um dia eu teria a honra de gravar essa canção com ela, que, na verdade, foi uma homenagem feita a ela, né? Tem um projeto que lance, que se chama 'Duas Vozes', e um dos feats. é a Lara cantando comigo".

A apresentação de Daniel e Lara repercutiu nas redes sociais e os internautas elogiaram Lara. "Caraca.... a filha do Daniel super afinadissima. Puxou o pai", afirmou um usuário do X, antigo Twitter. "É normal, depois que a gente é pai, se emocionar com o Daniel e sua filha cantando Tantinho no Altas Horas?", quis saber outro. "A filha dele canta muito", disse uma terceira pessoa.



