Ramiro (Amaury Lorenzo) sequestra Aline (Barbara Reis) em Terra e PaixãoGlobo/Léo Rosario

Publicado 27/12/2023 09:12

Rio - Ramiro (Amaury Lorenzo), capanga de Antônio La Selva (Tony Ramos), vai sequestrar Aline (Barbara Reis) em cenas que estão previstas para ir ao ar a partir desta quarta-feira (27), em "Terra e Paixão", da TV Globo.

Durante conversa no bar, Luana (Valéria Barcellos) e Rodrigo (Maicon Rodrigues) deixam escapar o nome do local onde Aline está abrigada. Berenice (Thati Lopes) ouve o papo e trata de contar a Antônio (Tony Ramos), que havia lhe oferecido um bom dinheiro pela informação. Diante dos novos fatos, com a ajuda de Ramiro (Amaury Lorenzo), ele planeja um novo sequestro da jovem.

Logo, decidem ir até o convento e conferem se Aline está realmente lá. A partir daí, Ramiro entra em ação. Disfarçado de jardineiro, o capanga rende o profissional que exerce a verdadeira função no local e se aproxima da vítima sem causar qualquer suspeita. Acompanhada da amiga e noviça Teresinha (Laura Prado), a professora cuida das plantações até que é abruptamente agarrada pelo capataz do sogro.

A freira ainda tenta ajudar Aline, enfrenta Ramiro, mas ele leva vantagem e carrega as duas em seu carro como reféns. Ele as leva para o cativeiro em uma das fazendas de Antônio, avisa ao produtor rural que precisou arrastar Teresinha junto, enquanto Caio (Cauã Reymond) é alertado por Jurecê (Daniel Munduruku) de que sua amada corre perigo.