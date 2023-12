Lojista chama Milhem Cortaz de Marcius Melhem ao vivo no Encontro - Reprodução Internet

Lojista chama Milhem Cortaz de Marcius Melhem ao vivo no EncontroReprodução Internet

Publicado 27/12/2023 10:32 | Atualizado 27/12/2023 11:10

Rio - O ator Milhem Cortaz, um dos protagonistas de "Os outros", participou do "Encontro", da TV Globo, nesta quarta-feira, para divulgar a segunda temporada da série. Após falar sobre a obra, Milhem continuou no sofá do programa e a apresentadora Patrícia Poeta seguiu com uma matéria sobre os looks para o Réveillon. Uma repórter entrou com um link ao vivo diretamente do Brás, em São Paulo, e um lojista cometeu uma gafe ao chamar Milhem Cortaz de Marcius Melhem.

fotogaleria

"Marcius Melhem, nasceu a nossa dupla sertaneja: Laurito e Melhem. Homem hoje em dia gosta de elasticidade...", iniciou o lojista, que mais tarde foi interrompido pela repórter. "É o Milhem Cortaz que está lá te ouvindo", disse a jornalista. "É, Milhem Cortaz... Desculpa, eu estou errando! Que dupla é essa que começa com o nome errado, né?", brincou o lojista.

Milhem Cortaz levou tudo na brincadeira, esboçou um sorriso e colocou os braços na cabeça enquanto o homem o confundia com Marcius Melhem, que é ex-diretor de Humor da TV Globo e foi afastado da emissora após acusações de assédio.