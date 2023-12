Último ’Domingão com Huck’ vai ao ar na noite de Ano Novo - Paulo Belote / Globo

Publicado 27/12/2023 12:08

Rio - O último "Domingão com Huck" de 2023, que vai ao ar na noite de Réveillon, está pra lá de especial. No quadro "Acredite em Quem Quiser", Dona Dea e Lívia Andrade recebem os atores Samuel de Assis — que brilhou em um dos episódios dessa última temporada da "Batalha do Lip Sync" como Ludmilla —, e Priscila Fantin, campeã da edição deste ano da "Dança dos Famosos’. Rafael Portugal e Pedrinho do Cavaco também participam da brincadeira.

O apresentador Luciano Huck também vai relembrar os melhores momentos do "Domingão" em uma retrospectiva especial: o programa teve novas temporadas da "Dança dos Famosos" e "Batalha do Lip Sync", crianças impressionantes no "Pequenos Gênios", Jullie Dutra com a primeira vitória do "Quem Quer Ser Um Milionário" e, é claro, muitas matérias emocionantes, com reencontros, viagens e histórias.



Para animar o público com muita música, o DJ, cantor e produtor Pedro Sampaio vai apresentar seus sucessos, entre eles o mais recente "Poc Poc", no palco do "Domingão".