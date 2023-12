Marcelo Marrom é o mais novo contratado da RedeTV! - Divulgação

Marcelo Marrom é o mais novo contratado da RedeTV!Divulgação

Publicado 27/12/2023 12:26

Rio - O humorista Marcelo Marrom é o mais novo contratado da RedeTV!. Ele apresentará o "Palpite do Milhão", uma nova atração de variedades do "Festival de Prêmios", plataforma interativa de entretenimento que compõe o portfólio da emissora.

O "Palpite do Milhão" estreia no dia 7 de janeiro, às 21h, ao vivo, e será exibido em sinal linear em todas as plataformas de distribuição da RedeTV!. No programa, Marcelo Marrom imprimirá sua experiência de mais de uma década como humorista para contar histórias e as transformações de vida dos ganhadores do "Festival de Prêmios".



"Esse é com certeza o maior desafio da minha carreira. Apresentar um programa, na TV aberta, aos domingos e ao vivo? Nem nos meus melhores sonhos. Meu coração está acelerado e cheio de gratidão! Depois de passagens por outras emissoras, finalmente, vou ter um programa na TV aberta, na RedeTV!, para chamar de meu!", afirma o apresentador.



"O novo programa trará diversidade e leveza em uma nova proposta para o domingo à noite na televisão. O ‘Palpite do Milhão’ vem com grandes expectativas ao ser um produto físico e digital que extrapola a TV e vai para o comercial e PDV”, ressalta Thais Passarella, head of Marketing, Channel & Growth da RedeTV! e que assina o projeto.

Ela destaca a importância de ampliar as formas de atuação no mercado com a criação de novas abordagens que integrem toda a cadeia envolvida da plataforma interativa, mantendo o olhar multiplataforma para além do conteúdo linear.