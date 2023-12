Os técnicos IZA, Lulu Santos, Michel Teló, Carlinhos Brown e a apresentadora Fátima Bernardes do The Voice Brasil - Reprodução / Instagram

Publicado 29/12/2023 13:55

Rio - O encerramento da 12ª e última temporada do "The Voice Brasil", nesta quinta-feira, registrou a maior audiência e participação de uma final do reality desde 2019, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Consagrando campeão o cantor Ivan Barreto, do Time Lulu Santos, o reality registrou 17 pontos de audiência e 36% de participação em São Paulo e 22 pontos de audiência e 44% de participação, no Rio de Janeiro.