Manoel Carlos, aos 90 anos, em sua casa, no Leblon, na Zona Sul do RioReprodução Internet

Publicado 30/12/2023 07:30 | Atualizado 30/12/2023 07:49

Rio - Júlia Almeida, filha de Manoel Carlos, postou no Instagram, nesta sexta-feira, uma rara foto do autor de novelas. Na imagem, o escritor de 90 anos aparece em sua casa, no Leblon, na Zona Sul do Rio. "Obrigada por 2023. Um final de ano recheado de paz, saúde e amor para todos", escreveu a filha de Maneco na legenda das imagens.

Manoel Carlos é o autor de grandes sucessos da dramaturgia, como "Por Amor", Laços de Família", "Mulheres Apaixonadas", "Presença de Anitta", entre outros. O último trabalho do escritor foi "Em Família", de 2013. Julia Lemmertz interpretou a última Helena do autor, conhecido por dar este nome a quase todas as suas protagonistas.

Em entrevista ao "Conversa com Bial", em 2020, Maneco explicou que o nome é uma referência a Helena de Troia, filha do deus Zeus e da mortal Leda. Helena de Troia na mitologia grega é conhecida por ser a mulher mais bela do mundo.