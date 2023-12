Denise Del Vecchio vive a personagem Das Dores em ’Pecado Mortal’ - Divulgação / Record

Publicado 30/12/2023 08:28

Rio - A novela "Pecado Mortal", trama de Carlos Lombardi, voltará a ser exibida na Record a partir da próxima terça-feira, dia 2 de janeiro. Ela passará a ocupar a faixa das 22h45, em uma edição especial. A história acontece nos anos 1970, com muita ação, perseguições policiais, e tem como pano de fundo a ascensão do tráfico de drogas no Rio de Janeiro e a decadência do jogo do bicho.

A atriz Denise Del Vecchio integra o elenco de "Pecado Mortal". Na trama, ela dá vida à Dra. Das Dores, que é uma mulher dura em sua função de chefe da corregedoria da polícia. "Essa novela foi muito divertida, porque era uma trama policial, e eu estava dentro disso. Fazia a corregedora, que ia à caça de corruptos, mas tinha, em casa, dois trambiqueiros, que eram seus sobrinhos", relembrou.

A atriz contou, ainda, que as gravações de "Pecado Mortal" eram bem animadas e com muitas sequências de ação. "Tinha muita perseguição de carro, ação mesmo! Então isso era muito divertido. Foi uma das coisas que eu mais gostei de gravar, na verdade".



Orgulhosa por ter feito parte da trama, Denise ressaltou o capricho com que a novela foi produzida. "É uma superprodução, porque ela se passa nos anos 1970, então tem essa coisa retrô, desde o figurino, os carros, o comportamento... Tem essa coisa retrô maravilhosa", pontuou.