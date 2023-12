Programa Eliana vai ter a premiação Famosos da Internet - Melhores do Ano - Rogério Pallatta / SBT

Programa Eliana vai ter a premiação Famosos da Internet - Melhores do AnoRogério Pallatta / SBT

Publicado 30/12/2023 08:58

Rio - O "Programa da Eliana" deste domingo (31) vai fazer uma edição especial do quadro "Famosos da Internet" e vai premiar os melhores talentos que passaram pelo palco da atração em 2023. O juri será formado por Viih Tube, Eliezer, Tierry, Dinho Junior e Narcisa.

fotogaleria

A apresentadora Eliana agradeceu ao público por todo carinho e audiência em todos os domingos. "Eu quero agradecer aos espectadores que me dão a oportunidade de deixar o domingo mais leve, divertido e emocionante. Muito obrigada por mais um ano ao meu lado, obrigada pelo carinho. Vocês são a maior razão de existir o programa 'Eliana'” declarou a loira.

Confira alguns dos participantes do “Famosos da Internet - Melhores do Ano” 2023:



Quiz de Idosos



Branca, Ignez, Rogério, Rosarita e Italina são senhores que já foram vistos mais de 470 milhões de vezes nas redes sociais. Maria, filha de Rogério e Ignez, resolveu fazer um quiz para todos os idosos, que são amigos desde a infância. Maria gravou, publicou e em poucos dias o vídeo já estava repercutindo. O grupo ficou conhecido como “Quiz dos Idosos” e já alcançou 767 mil seguidores no Instagram e 679 mil no Tik Tok. Os vídeos já foram compartilhados pelos artistas Léo Santana, Anitta e a dupla sertaneja Israel & Rodolffo.



Rico Esnobe



Ricardo Gaeta é um rapaz de 32 anos que viralizou na internet após criar o "Rico Esnobe", um personagem icônico que vive mostrando para diversas pessoas o quanto é milionário. Ricardo conta que criou o personagem em 2016, mas foi em junho de 2022 que ele conseguiu o feito de viralizar na internet com 10 milhões de visualizações. Ricardo diz que o “Rico Esnobe” surgiu de uma brincadeira entre ele e seu irmão. Quando os irmãos ganhavam presentes de Natal ou aniversário, eles ficavam comparando os presentes e falando que um era melhor que o outro.



Edy Silva, “O Debochado”



Edy Silva é um influenciador de 33 anos que viralizou na internet por conta do seu jeito autêntico. Sendo o próprio deboche em pessoa, ele já alcançou mais de 500 milhões de visualizações fazendo um personagem debochado. O influenciador estava recentemente no reality “Casa da Barra” do Carlinhos Maia e ganhou um carro por escolha do público. Conhecido como “O Debochado”, Edy tem 15,7 milhões de seguidores no TikTok e 4,9 milhões de seguidores no Instagram.



Tiago Jose e as trollagens



Tiago Jose, 26 anos, sabe que as trollagens são garantia para bombar na internet e foi assim que ele atingiu mais de 250 milhões de visualizações. Com 984 mil seguidores no Instagram e 1,7 milhão no Tik Tok, o jovem fala que sempre foi uma pessoa muito alegre e engraçada e com o tempo, ele conseguiu conquistar uma legião de fãs com seus vídeos bem pensados e produzidos.



Forlan e Kelvão



Forlan (William Forlan) e Kelvão (Kelvin Sabino) são dois amigos da Bahia que encontraram um jeito de transformar pequenos acidentes em cenas irreverentes. Eles contam que pegam vídeos de acidente e fazem uma continuação com um toque de humor. Os jovens sempre procuram saber mais coisas sobre o vídeo, se a pessoa que se acidentou ficou muito machucada ou se teve algum caso fatal para preservar a imagem das pessoas, e se for só um acidente, onde a vítima não se machucou, eles fazem essas continuações. Cada um tem 1 milhão de seguidores no Instagram e seus vídeos já atingiram mais de 200 milhões visualizações.