Participação de Susana Vieira no ’É de Casa’ repercute na web - Reprodução

Participação de Susana Vieira no ’É de Casa’ repercute na webReprodução

Publicado 30/12/2023 11:17 | Atualizado 30/12/2023 11:24

Rio - A atriz Susana Vieira, de 81 anos, participou do "É de Casa" neste sábado e movimentou as redes sociais com suas pérolas. A veterana foi recepcionada pela apresentadora Rita Batista, mas logo tratou de perguntar por Thiago Oliveira. "Cadê aquele menino bonito?", questionou, ao sentar no sofá da atração.

fotogaleria

Em seguida, a atriz falou sobre sua rotina de exercícios em papo com Talitha Morete e destacou que possui uma musculatura forte. "Os bichinhos que comem a gente embaixo da terra vão ter trabalho porque a minha perna está dura", disparou.

A passagem de Susana pelo programa bombou no Twitter. "Susana Vieira agora ao vivo no É de Casa. Essa mulher é o terror do ao vivo", disparou um internauta. "Susana Vieira é nosso patrimônio. Eu amo", disse outra pessoa. "Susana Vieira é um acontecimento, né? São tantas camadas e não são nem 9h30 da manhã", brincou um telespectador.

A intimidade da Susana Vieira com um tamborim está passando pela sua timeline pic.twitter.com/ScL2NqWWA8 — Renata Andrade (@RenataAndradeRJ) December 30, 2023

UMA FÁBRICA DE MEME HAHAHAHA Susana Vieira #ÉDeCasa pic.twitter.com/QqesJcb7fb — Dudu Guimarães (@Dudu) December 30, 2023 "Eu sou uma das poucas senhoras velhas que não se retoca"



— Suzana Vieirapic.twitter.com/uyv5XQrj2N — Central Reality (@centralreality) December 30, 2023