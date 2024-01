Joelma e Ana Maria Braga no Mais Você - Reprodução

Joelma e Ana Maria Braga no Mais VocêReprodução

Publicado 01/01/2024 12:45 | Atualizado 01/01/2024 16:07

Rio - A cantora Joelma participou do "Mais Você", de Ana Maria Braga, nesta segunda-feira (1º) . No bate-papo com a apresentadora, Joelma revelou que está há quatro anos sem beijar na boca. Ela também disse que quer encontrar um amor.

fotogaleria

"Não tenho tempo, pra você ter um relacionamento, você tem que ter tempo, tempo é precioso demais. Eu estou querendo um amor muito especial e não abro mão disso. Quero um amor de alma", disse a cantora, que já passou por algumas desilusões amorosas.

"A gente supera tudo... O segredo é perdoar. Perdoar não é voltar, não é confiar. Você perdoa e tira aquela coisa ruim de dentro de você. Uma coisa que aprendi: perdoar. Eu não sabia", disparou.

Joelma é mãe de três filhos: Natália, de 34 anos, Yago, de 26, e Yasmin, de 18. Esta última é fruto do casamento com Ximbinha, com quem a cantora foi casada na época da banda Calypso.