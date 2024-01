Cinnara Leal interpreta Cecília em Fuzuê - Fabio Rocha/ TVGlobo

Publicado 04/01/2024 06:00 | Atualizado 04/01/2024 09:03

Rio - Com 21 anos de carreira, Cinnara Leal é uma das estrelas de "Fuzuê", da TV Globo. A atriz dá vida à jornalista Cecília, que não poupa esforços para desmascarar a família Montebello por acreditar no envolvimento deles na morte dos seus pais. Em cena prevista para ir ao ar na próxima segunda-feira (8), a personagem retornará de sua viagem ao Pará e fará uma revelação a Miguel (Nicolas Prattes) sobre o acidente de avião que quase matou César (Leopoldo Pacheco). Ela acredita que a queda da aeronave não foi acidental.

Intérprete de uma jornalista investigativa focada e inteligente, Cinnara comenta que passou a admirar ainda mais o trabalho da imprensa. "Meu olhar sempre foi de respeito para qualquer profissional, ninguém acorda e sai de casa para fracassar, para ser maltratado! Minha admiração só aumentou sobre o jornalismo, o tempo de trabalho, a dedicação, a entrega a ele se assemelha muito ao do ator. A responsabilidade não só apenas nas matérias, mas sim levar informações, notícias que podem mudar o nosso olhar sobre um assunto, podem mudar a história, podem ser determinantes para uma investigação como no caso da Cecília, como jornalista investigativa", opina.

Além de estudos, a artista intensificou sua rotina de exercícios para viver Cecília e também mudou a alimentação. "Mudei meus hábitos alimentares, precisei incialmente fazer alguns cortes como açúcar, bebida alcoólica, leite, macarrão, pão. Mas o mais legal é que dessa vez eu aprendi que não é a gente que entra na dieta, é a dieta que entra na nossa vida. Ou seja: ela passa a ser sua aliada, vai te ajudar atingir seu objetivo. É que para emagrecer a gente precisa comer. Para mim, que precisava ganhar massa muscular, minha dieta era de redução e substituição dos alimentos, como por exemplo: o aipim, a batata doce ao invés do arroz, iogurte desnatado, uma fatia de pão integral, ovos todos os dias e muita água. E quanto a bebida, hoje sou a pessoa do 'beba com moderação'. Não sou mais refém do que como ou bebo. Minha rotina é malhar às 7h, decorar texto, gravar, estudar...", afirma.

Personagem potente em 'A Divisão'

Além de "Fuzuê", Cinnara também está no ar na terceira temporada de "A Divisão", do Globoplay, como a médica Fernanda, que enfrentará desafios em sua vida pessoal. A atriz fala sobre a surpresa de ser escalada para uma personagem tão potente. "Adoraria ter nascido pertencente da minha história. Quando gravamos há cinco anos eu ainda estava construindo uma negritude, meu letramento. Sempre fui chamada para personagens estereotipadas e a gente até dúvida que é possível ocupar outro lugar. O José Júnior (criador da série) é o significado de um provérbio africano que fala sobre ascender a luz do outro. Além de ser visionário, revolucionou quando ele trouxe dos atores negros na história principal de uma série e ao tornar possível o que até então era impossível. A Dra. Fernanda é uma mulher que fala para outra mulheres: 'sim, você é possível'. É possível de sonhar e realizar, é possível amar outra pessoa sem se anular, ela fala de como ressignificar sua condição como mulher periférica e se tornar centro".

Nas telonas

No fim de 2023, os fãs da atriz puderam vê-la nos cinemas como Neila, mulher de Antônio Carlos Gomes, o Mussum, no longa "Mussum, o Filmis". "Construí Neila a partir de uma entrevista dela que vi na internet e muito da relação de troca com o grande Aílton (Graça) e, claro, do roteiro e direção muito sensíveis e inteligentes", diz Cinnara, que relembra o encontro com Neila na estreia do filme. "Não nos conhecíamos, porque quando filmamos tinha muita restrição da Covid e realmente esse encontro foi emocionante".

De bem com o espelho

Aos 46 anos, Cinnara conta o que sente ao se ver no espelho e admite que já passou por crises existenciais. "Já desejei ter o corpo igual da Sabrina Sato, inclusive, já falei isso pra ela (risos). Mas o bom é que hoje me olho e me vejo. Olho e me acho linda assim, com esse cabelo que é o meu, com esse corpo que é o meu. Já ouvi que não ia chegar a lugar nenhum com meu cabelo e fazia química nele para tirar volume, ficando com feridas no couro cabeludo, além de queimação nos olhos. Hoje, pela primeira vez, assumi meu cabelo curto sem mega, sem trança, só ele e estou amando. Olhar e me ver, olhar pra mim mesma com afeto, com admiração é lindo e potente. A minha busca hoje é ter saúde, qualidade de vida, bem estar e longevidade, tudo isso se conquista com atividade física e boa alimentação! Se amar como se é, é revolucionário".