Jean Wyllys critica redenção de Ramiro - Reprodução / TV Globo

Jean Wyllys critica redenção de RamiroReprodução / TV Globo

Publicado 04/01/2024 11:34 | Atualizado 04/01/2024 11:38

Rio - O ex-deputado federal Jean Wyllys usou o Twitter, nesta quarta-feira, para comentar a redenção do personagem Ramiro (Amaury Lorenzo) em "Terra e Paixão", da TV Globo. Jean acredita que perdoar os crimes do capanga de Antônio La Selva (Tony Ramos) só porque ele vive um romance gay com Kelvin (Diego Martins) é uma mensagem problemática.

fotogaleria

"Sem querer me meter em algo que nem acompanhei, mas já me metendo: redimir um assassino em série e torturador a serviço do agrobusiness só porque ele vive um romance gay não é uma mensagem problemática para uma telenovela?", escreveu Jean.

Vale lembrar que Ramiro matou o marido de Aline (Barbara Reis) logo no início da novela das 21h, além de cometer vários outros crimes. O comentário de Jean, no entanto, foi criticado por fãs do casal "Kelmiro", junção dos nomes Kelvin e Ramiro.

"Isentar a pessoa de seus crimes, sem o devido julgamento, seria/será problemático. Se isso não acontecer, preciso crer que pessoas podem mudar", rebateu um internauta. "Assassinos em série e torturadores não mudam. Nunca soube de nenhum caso. Só deste dessa história. Precedente grave. Uma história não punir e redimir alguém tão monstruoso", respondeu Jean.

Depois de receber algumas críticas, Jean deixou claro que não está falando mal de Amaury Lorenzo, a quem chamou de "excelente". Mas, sim, do personagem. "Descobri que tem seita e milícia digital até entorno de casal gay de telenovela. É muita pobreza subjetiva e muita falta de roupa para lavar por parte de muitas gays e mulheres. Cruzes! Não é o ator (excelente) que está em jogo aqui. É o personagem ruim. Deixem de burrice", finalizou.

Sem querer me meter em algo que nem acompanhei, mas já me metendo: redimir um assassino em série e torturador a serviço do agrobusiness só porque ele vive um romance gay não é uma mensagem problemática para uma telenovela? — Jean Wyllys (@jeanwyllys_real) January 4, 2024

Assassinos em série e torturadores não mudam. Nunca soube de nenhum caso. Só deste dessa história. Precedente grave. Uma história não punir e redimir alguém tão monstruoso. — Jean Wyllys (@jeanwyllys_real) January 4, 2024