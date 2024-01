Christina Rocha afirma que Casos de Família não era valorizado pelo SBT - Reprodução / Instagram

Publicado 05/01/2024 09:06 | Atualizado 05/01/2024 10:12

Rio - Christina Rocha, de 66 anos, alegou, nesta quinta-feira, que o programa "Casos de Família" foi desvalorizado pelo SBT. A apresentadora, que entrou para o comando da atração em 2009 e permaneceu até o último episódio, transmitido em março de 2023, não deixou de manifestar seu desejo pela continuidade do vespertino.

Durante uma entrevista concedida à Sonia Abrão, no programa "A Tarde É Sua", a loira foi questionada sobre a possibilidade de o programa permanecer no ar e reclamou da desvalorização da atração na empresa de Silvio Santos. "Não tinha que ter saído do ar. Poderiam ter dado mais valor a ele no SBT, que não deram", disse.

Segundo Christina, toda a equipe do "Casos de Família" se adequava, constantemente, às exigências impostas pela emissora. "Até hoje, até ele sair do ar, um pouco desgastado segundo as críticas, a gente nunca entregou menos do que a gente recebeu. A gente sempre levantava. Então, o programa era forte, o produto era forte", ponderou a apresentadora, acrescentando que a atração era de baixa manutenção.

O programa "Casos de Família" estreou no ano de 2004, sob o comando da apresentadora Regina Volpato, que permaneceu na atração até 2009. No mesmo ano, Christina Rocha entrou para substituí-la e permaneceu no vespertino do SBT por 14 anos.