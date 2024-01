Anely se casa com Natercinho em ’Terra e Paixão’ - Fabio Rocha/TVGlobo

Anely se casa com Natercinho em ’Terra e Paixão’Fabio Rocha/TVGlobo

Publicado 05/01/2024 10:43

Rio - Em cenas previstas para ir ao ar a partir de sábado (06), Anely (Tata Werneck) vai se casar com Natercinho (Daniel Rocha). Às vésperas do casamento, Petra (Debora Ozório) tenta convencer Luigi (Rainer Cadete) a brigar por sua amada, afinal, mesmo sabendo que ela tem interesse na vida financeira do noivo, ele não aceita ver Anely ao lado de outro homem.

fotogaleria

Enquanto isso, nos preparativos para o grande evento, Lucinda (Débora Falabella) também alerta a irmã sobre sua decisão, mas ela insiste em casar por dinheiro e afirma que ficar com Luigi não é uma opção, apesar de gostar do italiano.

Já na cerimônia, Anely é conduzida pelo sobrinho Cristian (Felipe Melquiades) até o altar e surpreende os convidados com um vestido todo iluminado. Diante da iminente união dos noivos, Luigi simula uma mal-estar e atrapalha a celebração, mas Anely trata de resolver o assunto e dá continuidade ao casamento.

E fora da igreja, um matador (Cesar Ferrario) contratado por Antônio (Tony Ramos) fica à espreita, com o objetivo de matar Lucinda (Débora Falabella). O produtor rural pretende se vingar de Marino (Leandro Lima), por conta de sua prisão, e deseja ver o delegado sofrer com a perda da esposa.