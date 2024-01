Nathalia Dill será Vênus em Família é Tudo - Globo/Manoella Mello

Nathalia Dill será Vênus em Família é TudoGlobo/Manoella Mello

Publicado 08/01/2024 11:34

Rio - A TV Globo divulgou, nesta segunda-feira, uma nova foto da atriz Nathalia Dill caracterizada como sua personagem, Vênus, na novela "Família é Tudo". A trama de Daniel Ortiz vai substituir "Fuzuê" no horário das 19h na emissora.

fotogaleria

Entrelaçada por laços de sangue, parentesco, amizade ou convivência — muitas vezes imperfeitas —, mas uma coisa é certa: Família é tudo. É assim, em plena capital paulista, que a comédia romântica "Família é Tudo", criada e escrita por Daniel Ortiz com direção artística de Fred Mayrink, vai orbitar pelas alegrias, aventuras e conflitos que marcam as relações familiares. As gravações da trama foram iniciadas em São Paulo, em locais como o Museu do Ipiranga e a avenida Brigadeiro Faria Lima.

Workaholic, competente e com grande senso de justiça Vênus Mancini é a neta mais velha de Frida (Arlete Salles), de quem herdou o gosto pelo trabalho. Foi criada pelo pai, Pedro (Paulo Tiefenthaler), e pela avó, e testemunhou a morte do pai, seu melhor amigo. Sempre buscou manter os irmãos unidos, apesar de as madrastas tentarem o contrário. Criou a Fundação Todos Humanos, voltada para acolhimento e apoio a jovens. Noiva de Mathias (Fernando Pavão), acredita que ter uma vida tranquila, ainda que sem amor, é suficiente. Mas nunca esqueceu a dor da traição do antigo namorado, Tom (Renato Góes).