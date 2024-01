Elenco de ’Stranger Things’ já iniciou a quinta temporada - Divulgação/Netflix

Publicado 08/01/2024 15:05

Rio - Uma das séries mais populares dos últimos tempos, "Stranger Things" está chegando ao fim. A Netflix anunciou, nesta segunda-feira, que a produção da quinta e última temporada da série foi oficialmente iniciada. A plataforma também divulgou uma imagem do elenco ao lado dos criadores da série, os irmãos Duffer. A estreia da última temporada, no entanto, ainda não tem data definida.

A história de "Stranger Things" começa na cidade norte-americana de Hawkins, Indiana, quando um menino desaparece sem deixar vestígios. Em busca de respostas, a família e os amigos se envolvem em situações complicadas, que podem ser fatais. A cidade parece comum, mas esconde mistérios sobrenaturais extraordinários, além de experiências secretas do governo e um portal muito perigoso, que conecta o nosso mundo a um lugar sinistro e muito poderoso.

Criada pelos Irmãos Duffer, "Stranger Things" estreou em julho de 2016. A quarta temporada, que estreou em 2022, acumulou sozinha mais de 140,7 milhões de visualizações mundialmente. Mais recentemente, deu nova vida à música “Running Up That Hill”, de Kate Bush, que fez sucesso no Spotify e entrou para o top 10 da Billboard Hot 100 pela primeira vez desde que foi lançada, em 1985.

A série também ganhou mais de 70 prêmios no mundo todo, inclusive Emmys e o prêmio de Melhor Elenco em Série Dramática do Screen Actors Guild, e recebeu mais de 230 indicações. Para os fãs de Stranger Things no mundo todo, 6 de novembro (dia do desaparecimento de Will Byers) marca o Stranger Things Day (‘Dia de Stranger Things’), uma data especial para celebrar o amor pela série.