Edu (Luís Navarro) é desmascarado por Érica (Monique Alfradique) e Yeda (Castorine)Divulgação / TV Globo

Publicado 08/01/2024 15:49 | Atualizado 08/01/2024 15:50

Rio - Edu (Luís Navarro) cairá em uma armadilha de Yeda (Castorine) e Érica (Monique Alfradique), em cenas previstas para irem ao ar a partir desta segunda-feira (8), em "Elas Por Elas", da TV Globo. As duas vão se unir para desmascarar o personal trainer, que é um grande conquistador.

Para tentar impedir que Yeda também seja enganada, Érica se passa por uma das antigas conquistas do ex-marido e marca um encontro com ele. Sem saber de nada, Edu cai no papo da 'pretendente'. Quando está no restaurante, é Érica quem na verdade aparece. Surpreso, o personal tenta se justificar e pede que a irmã de Renée (Maria Clara Spinelli) não conte nada a Yeda.

No entanto, a filha de Lara (Deborah Secco) revela que estava ali o tempo todo, acompanhando o que estava acontecendo. Segura de si, a advogada afirma que, apesar de gostar dele, ama mais a si mesma, e que espera que a partir de agora Edu fiquei longe dela.