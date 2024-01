Wanessa Camargo fala sobre separação em sua apresentação no BBB 24 - Reprodução

Publicado 09/01/2024 14:44 | Atualizado 09/01/2024 14:45

Rio - A estreia do "BBB 24", exibida na TV Globo nesta segunda-feira (8), marcou, em São Paulo, 22 pontos de audiência e 45% de participação, registrando um aumento de +6 pontos (+38%) de audiência e +8 pontos de participação acima da média nas quatro segundas-feiras anteriores.

Já no Rio de Janeiro, o programa obteve 26 pontos de audiência e 52% de participação, registrando um crescimento de +8 pontos (+44%) de audiência e +13 pontos de participação. No PNT, a estreia do "BBB 24" marcou 23 pontos de audiência e 48% de participação, alcançando +7 pontos (+44%) de audiência e +10 pontos de participação acima da média nas quatro segundas-feiras anteriores.



A estreia também registrou um crescimento da audiência entre os jovens, entre 18 e 34 anos, com um aumento de +13% deste público em São Paulo (8 pontos) e +6% no Rio de Janeiro (12 pontos).



O primeiro episódio de "Xuxa O Documentário", que estreou também nesta segunda (8), registrou aumento de audiência e participação tanto em São Paulo, quanto no Rio de Janeiro. Em São Paulo, a série documental alcançou 11 pontos de audiência e 35% de participação, um aumento de +3 pontos (+38%) de audiência e +6 pontos de participação acima da média da faixa nas quatro segundas-feiras anteriores.

No Rio de Janeiro, a exibição marcou 12 pontos de audiência e 34% de participação, o que representa um aumento de +3 pontos (+33%) de audiência e +4 pontos de participação acima da média da faixa nas quatro segundas anteriores. Os demais episódios serão exibidos todos os dias, até quinta-feira (11), sempre após o "BBB".