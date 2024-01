Tatá Werneck e Leandro Lima recebem elogios dos internautas - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 09/01/2024 15:59 | Atualizado 09/01/2024 16:00

Rio - Leandro Lima e Tatá Werneck receberam elogios por cenas exibidas em "Terra e Paixão", da TV Globo, na noite desta segunda-feira. A sequência emocionante mostrava Marino e Anely, personagens dos atores, visitando Lucinda (Débora Falabella), em coma após levar um tiro na cabeça, no hospital.

Anely foi às lágrimas ao ver a irmã na cama. "Nunca imaginei que eu fosse te ver nessa situação. Lucinda, estou te dando uma ordem. Luta e sobrevive. Eu sei que sou sua irmã mais nova, mas você vai ter que me obedecer. Porque a minha vida não faz o menor sentido sem você. Deus, por favor, sei que não sou perfeita. Mas, por favor, salva minha irmã. O Cristian não vai conseguir viver sem ela. Ele é muito sensível. Eu também não vou conseguir", disse. "Você é a a pessoa mais importante que tenho na vida. Te amo muito, por favor, vive. Fica com a gente. Fica comigo", completou.

Marino também esteve na unidade de saúde e desabou. "É castigo, to pagando por ter encoberto os crimes daquele velho esse tempo todo. Daria minha vida pela sua. Você me mostrou o amor verdadeiro. Me fez mudar. Deu sentido a minha vida. Senhor, não leva minha Lucinda. Deixa ela viver pra gente ficar velhinhos juntos, ter filhos, netos", afirmou.

Os internautas repercutiram as cenas nas redes sociais e elogiaram os atores. "Leandro Lima deu show hoje ein. Atorzão", comentou um usuário do X, antigo Twitter. "Impossível não se emocionar com essa cena da Tata Werneck. Que atuação impecável. Artista", escreveu outro. "Que cena triste, mas de uma delicadeza tão bonita em relação as irmãs. Emocionante!", opinou uma terceira pessoa.

NEM NOS MEUS PIORES PESADELOS EU IMAGINEI ISSO #TerraEPaixão pic.twitter.com/I8POmySOQH — TV Globo (@tvglobo) January 9, 2024

“Senhor, não leva a minha Lucinda. Deixa ela viver pra gente ficar velinhos juntos, pra gente ter filhos, netos..”



Que cena dilacerante e que atuação impecável do Leandro Lima. Eu estou com o coração partido#terraepaixao pic.twitter.com/koUN6D4M2P — Le B (@Inverniando) January 9, 2024

Tata Werneck atriz nota mil me emocionei muito com ela hoje. Ela é uma atriz completa. Gigante, rainha, diva. @Tatawerneck já disse que Te amo hoje? Te amo Lindona — Mercya Rodrigues (@MercyaRodrigue3) January 9, 2024