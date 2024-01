Mário (Lázaro Ramos) se declara para Lara (Deborah Secco) - Divulgação / TV Globo

Publicado 10/01/2024 15:41

Rio - Mário (Lázaro Ramos) finalmente se declara para Lara (Deborah Secco) em cenas previstas para irem ao ar a partir desta quarta-feira (10), em "Elas por Elas", da TV Globo. A advogada vai se emocionar com as palavras do detetive após ser surpreendida por ele.

Tudo começa quando Mário convida Lara para ir ao cinema. Quando ela chega ao endereço indicado, vê a placa "Cine Teatro Cury" e fica sem entender o que está acontecendo. Ao entrar, descobre que será a única pessoa na plateia. No telão, a advogada vai conferir momentos que Mário e ela passaram juntos.

"Juntado todos esses elementos, eu descobri, após muito investigar, que na verdade é uma linda história de amor. É a história de duas pessoas que se completam, confiam uma na outra, se admiram. Elas riem das mesmas coisas. E o amor, Lara, o amor é alegre. O amor faz rir", diz o detetive nas imagens, segundo o site "Gshow", emocionando a Lara.

Mário, então, surgirá na plateia e fará um pedido à amada. "Eu não devo ser mesmo um bom detetive, porque demorei pra perceber o que era evidente, desde o dia em que te conheci. Que você é a mulher da minha vida, Lara. Quer namorar comigo?". Lara, claro, aceita e os dois se beijam.