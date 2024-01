Maycon, primeiro eliminado do ’BBB 24’, participa do ’Mais Você’ - Reprodução

Maycon, primeiro eliminado do 'BBB 24', participa do 'Mais Você'

Publicado 12/01/2024 10:51 | Atualizado 12/01/2024 11:54

Rio - O participante Maycon, do "BBB 24", tomou café da manhã com Fabrício Battaglini e Talitha Morete, que estão substituindo Ana Maria Braga, no "Mais Você" desta sexta-feira. O cozinheiro foi o primeiro eliminado do reality show e deixou a casa mais vigiada do Brasil na noite desta quinta. "A gente está aqui hoje cobrindo uma folga da Ana", disse Fabrício logo no início do programa, ao justificar a ausência da apresentadora titular.

"Voltar pra terra é maluco. Meu sonho não morreu, foi vivido na totalidade. Voltar pro mundo vai ser muito devagar, muito lento", disse. Talitha Morete questionou o ex-brother sobre ele ter chorado muito em sua eliminação, mas ter parado de chorar abruptamente ao deixar a casa.

"É um ritmo muito acelerado. Eu chorei muito quando peguei a roupa da festa, quando conheci os quartos, eu sonho com isso desde os 11 anos, só quem viveu sabe, quem não viveu jamais vai entender. O jogo termina nesse momento em que eu abro a porta. Se eu sou abraçado por gente que fala mal de mim, é o jogo da pessoa, até a porta ainda é 'BBB', a partir da porta... Eu não queria abraçar gente que eu não queria ter abraçado, eu não gostei de todo mundo", disparou.

"De quem você não gostou?", perguntou Talitha. "Eu não gostei do Davi de cara. Na verdade, ele não gostou de mim e eu fui atendendo aos comandos dele. Ele evitou esse contato visual. Eu conversei com 15 pessoas diferentes nas primeiras seis horas. A gente ficou uma manhã inteira cozinhando no mesmo lugar e ele nem deu um olhar", disse o cozinheiro sobre Davi.

Questionado por Fabrício se Yasmin Brunet foi sua grande rival, Maycon negou. "Isso é uma percepção sua. Eu não tinha rivais. Eu tinha 24 possibilidades de amigos lá dentro. Eu criei uma rivalidade talvez com o Davi", respondeu Maycon. O apresentador, então, afirmou que muitas pessoas perceberam a rivalidade entre ele e Yasmin. "É isso que as pessoas precisam entender, entre o que eu falo e o que as pessoas entendem existe um oceano", disparou Maycon.

O brother também explicou porque não quis abraçar Yasmin ao deixar a casa. "Eu imaginei de evitar esse contato com ela pra respeitar o espaço dela. (Anteriormente) Eu fui no quarto lá em cima, abracei ela, e ela disse 'não me abraça'. Ela foi me evitando, evitando... Tentei conversar com ela diversas vezes. Foi isso que eu falei: 'Se até aqui não quis'... Mas aí eu abri a porta (de saída do programa), saí e não tenho mágoa de ninguém. Ela estava me evitando muito, então a partir daquele momento eu também não queria mais", afirmou.

Maycon também foi questionado sobre sua interação com Vinicius e o fato de ter chamado a prótese do paratleta de "cotinho". "Eu queria que todo mundo visse o programa que eu assisti. O Vinicius põe a situação de uma forma muito leve e ele é o primeiro a chamar a perna dele de cotinho. Quem falou foi o próprio Vinicius. Ele falou pra colocar o apelido na perna dele pra não ficar chamando de forma pejorativa, pra ficar de uma forma mais carinhosa. De forma nenhuma eu senti desconforto dele, ele mesmo se zoa muito. Ele se coloca nesse lugar. O Vinicius era uma grande parceria de jogo. Quando o nome dele vazou (antes do programa estrear), eu procurei o nome do Vini e falei 'quero ser amigo desse cara'".

Adoção

Maycon e sua mulher, Franciane, estão na fila para adotar uma criança há três anos. Emocionado, o ex-brother falou sobre o assunto.

"A gente tentou ser pais por uns nove anos. Fizemos todos os tipos de exames e procedimentos, dentro das nossas possibilidades financeiras, mas não conseguimos ainda ser pais. No primeiro ano da pandemia entramos no processo para adoção. Estamos no processo, estamos na fila. Em nenhum momento vamos parar de tentar nenhuma das duas coisas. A partir do momento que eu entro na fila da adoção, estamos grávidos. Mesmo que a gente tenha um filho biológico, a adoção continua, interromper uma adoção pra mim é um aborto... É um processo burocrático, na pandemia é ainda mais burocrático ainda", disse.

Arrependimento

Maycon contou que seu único arrependimento no programa foi ter falado demais. "Eu não consegui assistir a muita coisa ainda, mas eu acho que se eu tivesse escolhido um pouco mais as palavras eu teria ido mais longe. Eu falei demais".

Amizade e torcida

O ex-brother também citou Matteus, Vinicius e Pizane como os três amigos que fez no programa. Agora que não está mais na disputa, ele elege o seu Top 5: "Minha torcida vai para Vini, Pizane, Matteus, Wanessa Camargo e Fernanda. Eles são meu Top 5. Cinco é uma margem boa pra escolher alguém", disse o cozinheiro, que não quis dizer apenas um nome.